لرستان 75 هزار کلونی زنبور دارد

جواد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: تولید عسل در سال 85 در لرستان 740 تن بوده و شهرستان بروجرد بیشترین تولید عسل استان را داشته است .

وی اظهار داشت: لرستان به دلیل اقلیم چهار فصل از جهت پرورش زنبور وضعیت بسیار مناسبی دارد و می تواند به قطب زنبور داری کشور تبدیل شود .

سرپرست اداره کل دامپزشکی لرستان تصریح کرد: در کشور 2/8 میلیون کلونی مدرن و سنتی وجود دارد که سالانه 30 میلیون کیلوگرم عسل تولید می کنند .

وی با اعلام اینکه ایران مقام هفتم تا دهم دنیا را در تولید عسل داراست اضافه کرد: بر اساس آمار فائو مصرف سرانه عسل در ایران کمتر از نیم کیلوگرم است در حالی که در برخی کشورها مصرف سرانه به سه تا چهار کیلوگرم می رسد .