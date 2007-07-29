لرستان 75 هزار کلونی زنبور دارد

جواد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: تولید عسل در سال 85 در لرستان 740 تن بوده و شهرستان بروجرد بیشترین تولید عسل استان را داشته است.
وی اظهار داشت: لرستان به دلیل اقلیم چهار فصل از جهت پرورش زنبور وضعیت بسیار مناسبی دارد و می تواند به قطب زنبور داری کشور تبدیل شود.
سرپرست اداره کل دامپزشکی لرستان تصریح کرد: در کشور 2/8 میلیون کلونی مدرن و سنتی وجود دارد که سالانه 30 میلیون کیلوگرم عسل تولید می کنند.
وی با اعلام اینکه ایران مقام هفتم تا دهم دنیا را در تولید عسل داراست اضافه کرد: بر اساس آمار فائو مصرف سرانه عسل در ایران کمتر از نیم کیلوگرم است در حالی که در برخی کشورها مصرف سرانه به سه تا چهار کیلوگرم می رسد.
گودرزی در ادامه مسئله آموزش و نبود متخصص، عدم ساماندهی و مدیریت و اجرای مطلوب را از جمله مشکلات عمده در بخش زنبور داری استان بیان کرد.
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