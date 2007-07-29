به گزارش خبرگزاری مهر، محققان کارخانه پرورش کروکودیل "پیرلاته" در جنوب شرقی فرانسه با بررسی 10 کروکودیل ماده منطقه نیل که تخمگذاری کرده بودند، کشف کردند که بچه کروکودیل ها پیش از آنکه از تخم خارج شوند، از خود صدایی ساطع می کنند تا به این ترتیب مادر بتواند در لحظه تولد فرزند خود را بشناسد.

براساس گزارش رویترز، این محققان پس از آنکه کروکودیل های ماده تخم ها را زیر ماسه پنهان کردند موفق شدند از تخم های این کروکودیل ها، جیغ هایی را ثبت کنند.

این تحقیقات نشان داد که از این 10 مادر، هشت ماده کروکودیل به محض شنیدن این جیغ ها، فریاد ثبت شده از داخل تخم ها را بازتولید و تکرار کردند تا به این ترتیب بتوانند به محض تولد یچه ها، فرزند خود را از بین بچه هایی که از ماسه ها بیرون می آیند، بشناسند.

به گفته این محققان، به نظر می رسد فریادهای پیش از تولد بچه کروکودیل ها، یک پاسخ رفتاری قوی را از طرف مادر نشان می دهد.