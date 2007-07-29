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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۱

نخستین زیرگذر پروژه میدان شهدای مشهد بهره برداری می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین زیرگذر پروژه میدان شهدای مشهد که خیابان خواجه ربیع را به خیابان دانشگاه متصل می کند تا پایان شهریور ماه جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آفاق اسلامیه مدیر پروژه میدان شهدا مشهد صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: زیرگذر غربی با 80 درصد پیشرفت فیزیکی و هزینه ای معادل 37 میلیارد و500 میلیون ریال با تلاش جدی تا پایان تابستان جاری در اختیار شهروندان قرارمی گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین در تلاش هستیم که مسیر همسطح خیابان خواجه ربیع به توحید را تا پایان ماه جاری مورد بهره برداری قراردهیم .

آفاق اسلامیه همچنین از 25 درصد پیشرفت فیزیکی در عرصه میدان شهدا خبر داد و اظهار داشت: عرصه میدان شهدا با تبعیت از نقشه مصوب به صورت یک گستره کاملا مسطح و باز در فضای وسیعی معادل 20 هزار مترمربع و در دو طبقه دارای امکاناتی از جمله آمفی تئاتر و کتابخانه برای انجام فعالیت مدنی و اجتماعی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: زیرعرصه، محل تلاقی سه خط از خطوط قطار شهری خواهد بود که یکی از اصلی ترین ایستگاه های زیرزمینی در آن احداث می شود.

اسلامیه بیان کرد: فضای باز و سبز در آینده این طرح نسبت به گذشته به میزان دو برابرافزایش خواهد داشت.

وی در خصوص پاساژ آیانی و فعالیت صنف خرازها نیز گفت : ما آمادگی داریم که در مجاورت مکان فعلی و در ساختمانی چهار طبقه مکانی را برای صنف خرازها احداث کنیم.
کد مطلب 525554

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