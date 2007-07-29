نخستین زیرگذر پروژه میدان شهدای مشهد بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آفاق اسلامیه مدیر پروژه میدان شهدا مشهد صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: زیرگذر غربی با 80 درصد پیشرفت فیزیکی و هزینه ای معادل 37 میلیارد و500 میلیون ریال با تلاش جدی تا پایان تابستان جاری در اختیار شهروندان قرارمی گیرد .

وی تصریح کرد: همچنین در تلاش هستیم که مسیر همسطح خیابان خواجه ربیع به توحید را تا پایان ماه جاری مورد بهره برداری قراردهیم .

آفاق اسلامیه همچنین از 25 درصد پیشرفت فیزیکی در عرصه میدان شهدا خبر داد و اظهار داشت: عرصه میدان شهدا با تبعیت از نقشه مصوب به صورت یک گستره کاملا مسطح و باز در فضای وسیعی معادل 20 هزار مترمربع و در دو طبقه دارای امکاناتی از جمله آمفی تئاتر و کتابخانه برای انجام فعالیت مدنی و اجتماعی خواهد بود .

وی خاطرنشان کرد: زیرعرصه، محل تلاقی سه خط از خطوط قطار شهری خواهد بود که یکی از اصلی ترین ایستگاه های زیرزمینی در آن احداث می شود .

اسلامیه بیان کرد: فضای باز و سبز در آینده این طرح نسبت به گذشته به میزان دو برابرافزایش خواهد داشت .