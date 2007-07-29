کتاب "تفسیری بر بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق کانت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، تیمرمان استاد دانشگاه سنت آندروس در اسکاتلند است.

کتاب کانت در صدد است بنیادهای یکی از معروفترین رویکردهای اخلاقی در جهان جدید را بسط دهد. این کتاب در سال 1785 نگاشته شده و مبنای آن بر استقلال انسانی و امر مطلق پایه گذاری شده که انسان را به عنوان غایت قلمداد می کند. به نظر کانت امر مطلق از اراده آزاد هر انسانی قابل استنتاج است.

تیمرمان سعی کرده کتاب را با شرحهایی چنان همراه سازد که فهم این کتاب دشوار هموارتر گردد. در این راستا پاره ای از از نقدها و شرحهایی که بر این کتاب نگاشته شده اند در ضممیه اثر آمده اند.