همایش پژوهش و تحقیق دانش آموزان شاهد و ایثارگر در مشهد پایان یافت

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد اختتامیه این گردهمایی با حضور محققان و پژوهشگران شاهد و ایثارگر دوره متوسطه پیش از ظهر امروز در مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد برگزارشد .

در این همایش سه روزه، پژوهشگران تحقیقات خود را پیرامون چهار موضوع ارزش ها و باورهای دینی، نقش تغدیه در سلامت جامعه، تاثیر ادیان الهی در تحول و پیشرفت جامعه و آلاینده های موجود در هوا ارائه دادند .

در همایش یاد شده 40 گروه از 18 استان کشور حضور داشتند و چهار گروه منتخب در موضوعات یاد شده به دفاعیه نمادین از پروژه های خود پرداختند .

در این همایش تعداد مقالات ارسال شده توسط نخبگان و پژهشگران، 39 درصد و تعداد شرکت کنندگان 34 درصد نسبت به سه دوره قبل افزایش یافته است.

پژوهشگران از شهرهای تهران، قم، شهریار و آذربایجان شرقی به مقام اول دست یافتند.