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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۴

همایش پژوهش و تحقیق دانش آموزان شاهد و ایثارگر در مشهد پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: چهارمین همایش پژوهش و تحقیق دانش آموزان شاهد و ایثارگر سراسر کشور در مشهد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد اختتامیه این گردهمایی با حضور محققان و پژوهشگران شاهد و ایثارگر دوره متوسطه پیش از ظهر امروز در مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد برگزارشد.

در این همایش سه روزه، پژوهشگران تحقیقات خود را پیرامون چهار موضوع ارزش ها و باورهای دینی، نقش تغدیه در سلامت جامعه، تاثیر ادیان الهی در تحول و پیشرفت جامعه و آلاینده های موجود در هوا ارائه دادند.

در همایش یاد شده 40 گروه از 18 استان کشور حضور داشتند و چهار گروه منتخب در موضوعات یاد شده به دفاعیه نمادین از پروژه های خود پرداختند.

در این همایش تعداد مقالات ارسال شده توسط نخبگان و پژهشگران، 39 درصد و تعداد شرکت کنندگان 34 درصد نسبت به سه دوره قبل افزایش یافته است.

پژوهشگران از شهرهای تهران، قم، شهریار و آذربایجان شرقی به مقام اول دست یافتند.
کد مطلب 525557

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