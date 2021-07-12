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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۹:۰۸

برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شرایط قرمز اعلام شد

برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شرایط قرمز اعلام شد

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برنامه های آموزشی این دانشگاه را در شرایط قرمز کرونایی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر فریبرز ثمینی اظهار داشت: با توجه به وضعیت جدید شهر مشهد (قرمز) و اوج بیماری کرونا در شرایط فعلی، لازم است دانشکده های این دانشگاه، به گونه ای برنامه ریزی کنند که آموزش و آزمون کلیه دروس نظری در مقاطع علوم پایه همچون گذشته به شیوه مجازی برگزار شود.

وی افزود: همچنین دروس عملی و آزمون های مرتبط با آن به صورت حضوری برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: همچنین با نظر استاد مربوطه با استفاده از شیوه های نوین آموزشی و ارزیابی می توان دروس عملی و آزمون های مرتبط را به صورت مجازی برگزار کنند.

کد مطلب 5255592

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