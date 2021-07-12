برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شرایط قرمز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر فریبرز ثمینی اظهار داشت: با توجه به وضعیت جدید شهر مشهد (قرمز) و اوج بیماری کرونا در شرایط فعلی، لازم است دانشکده های این دانشگاه، به گونه ای برنامه ریزی کنند که آموزش و آزمون کلیه دروس نظری در مقاطع علوم پایه همچون گذشته به شیوه مجازی برگزار شود.

وی افزود: همچنین دروس عملی و آزمون های مرتبط با آن به صورت حضوری برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: همچنین با نظر استاد مربوطه با استفاده از شیوه های نوین آموزشی و ارزیابی می توان دروس عملی و آزمون های مرتبط را به صورت مجازی برگزار کنند.