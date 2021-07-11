حضور عضو فدراسیون فوتبال ایران در المپیک توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، همواره در بازی‌های المپیک و یا آسیایی به غیر از کادر سرپرستی، مسئولان، مربیان و ورزشکارانی که در قالب کاروان اعزامی کشورمان به این بازی‌ها اعزام می‌شوند، هستند ایرانیانی که از سوی فدراسیون‌های مختلف جهانی تحت عنوان سرداور، داور، پزشک، نماینده و یا عضوی از فدراسیون‌های جهانی به این بازی‌ها دعوت می‌شوند که در این دوره از بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز ۸ ایرانی از سوی فدراسیون‌های مختلف جهانی برای حضور در این آوردگاه بزرگ دعوت شدند.

در بین این هشت نماینده، پریا شهریاری به عنوان عضو کادر اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال، جزو نمایندگان ایران است که در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو حضور دارد.