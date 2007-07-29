فعالیت آمبولانس های خصوصی با سهیمه بندی بنزین محدود شده است

دکتر ربیع الله رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به رغم مکاتباتی که با وزارت بهداشت صورت داده ایم اما هنوز مشکلات پابرجاست و آمبولانس های خصوصی نمی توانند آن طور که باید و شاید در جابجایی بیماران، فعال باشند.

وی با اشاره به درخواست های زیادی که از بیمارستانهای تهران برای انتقال بیماران به شهرستانها وجود دارد، گفت: سهمیه بندی بنزین باعث شده که در ارائه خدمات به بیماران اختلال به وجود بیاید.

رحمانیان بدون اینکه به تعداد آمبولانس های بخش خصوصی بازمانده از فعالیت بعد از سهمیه بندی بنزین، اشاره کند، تاکید کرد: اجرای این طرح باعث کاهش فعالیت آمبولانس ها گردیده است.

مدیر مرکز آمبولانس خصوصی اورژانس تهران در عین حال از وجود دو نوع سهمیه بندی بنزین برای آمبولانس های این بخش خبر داد و گفت: تعدادی از خودروهای آمبولانس که سند پلاک شخصی داشته است، همان 3 لیتر سهمیه را دارند و آن دسته از خودروها که از ابتدا سند آمبولانس داشته اند، روزانه 15 لیتر بنزین دریافت می کنند.

وی افزود: البته در حال حاضر بیشتر آمبولانس های بخش خصوصی پلاک شخصی است که همین مسئله مشکلات را دو چندان ساخته و در حال رایزینی برای جایگزینی این قبیل آمبولانس ها هستیم.