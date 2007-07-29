به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، فوریت لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی سازمانها و مجامع بین المللی را بررسی و با 133 رای موافق، 9 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 1195 نماینده حاضر آن را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن ، به دولت اجازه داده می شود در سازمانها و مجامع بین المللی مندرج در فهرست پیوست نیز عضویت یابد و حقوق عضویت با کمک یا سهم مربوط را بپردازد ، تغییر دستگاههای طرف عضویت در فهرست مذکور بر عهده دولت می باشد.

دولت این لایحه را به منظور گسترش حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن درجهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی وتکنولوژیکی این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرده است.

کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ملجس در لزوم فوریت این لایحه با بیان اینکه این درخواست از سال 82 مطرح شده، اظهار داشت: بلا تکلیف ماندن این لایحه در راستای منافع ملی نیست زیرا در بسیاری از این مجامع از جمله آموزش و پرورش ، انرژی اتمی ، راه و تر ابری حفاظت محیط زیست، شرکت ملی گاز و... هستند که ما در بسیاری از آنها عضو بوده و باید تمدید کنیم .

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از کشورها هم در این مجامع عضو نشده و جمهوری اسلامی ایران همچنان معطل است.