لطف الله فروزنده، قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اصلاح طلبان طی یک برنامه جامع انتخاباتی، از رفتارهای افراطی گذشته پرهیزمی کنند و سعی دارند حرکت خود را در چارچوب نظام مطرح کنند، اما در عین حال تاخیردر تشکیل ستاد انتخابات مرکزی ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان، بیانگر مشکل آنان در وحدت است.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان، دو استراتژی عمده را در خصوص حضور هر چه بهتر در انتخابات آتی دنبال می کنند، افزود: استراتژی اول آن ها جدای از فعالیت های انتخاباتیشان، تخریب دولت ومجلس اصولگراست، که نمونه آن بهانه کردن بحث سهمیه بندی بنزین و مشکلات ساختاری است که در زمان حکومت خودشان نیز مشاهده می شد.

فروزنده ادامه داد: دومین استراتژی اصلاح طلبان، ایجاد اختلاف در میان نیروهای اصولگراست که هنوز هیچ توفیقی در این راه کسب نکرده اند، اما گروه های اصولگرا باید نسبت به این مطلب به عنوان یک آسیب جدی هوشیار باشند.

وی با ابراز خرسندی از پایبند بودن گروه های اصولگرا به منشور اصولگرایی، تصریح کرد: منشور اصولگرایی به عنوان یک پیمان مشترک میان اصولگرایان پذیرفته شده و خوشبختانه در حال حاضر برای تمامی گروه های اصولگرا موضوعیت دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا، منشور اصولگرایی رامحوری در جهت وحدت اصولگرایان و رسیدن آنها به هدف الهی خدمت هرچه بیشتر به مردم، معرفی کرد.

وی در خصوص تاثیرگذاری جبهه متحد اصولگرایان در وحدت نیروهای اصولگرا نیزگفت: جبهه متحد اصولگرایان با کمک سایر طیف های مجموعه اصولگرایی، مسیر خوبی را در جهت اتحاد این گروه ها پیموده و توانسته تاثیر بسزایی در یکسان کردن هدف گروه ها که همان رسیدن به جامعه ای اصولگرا بر مبنای ارزش های اسلامی است، داشته باشد.

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، از گروه های اصولگرا خواست تا در حوزه نظری علاوه بر تولید فکرو آسیب‌شناسی موقعیت کنونی جامعه، ایثارگری و گذشت از منافع حزبی، تقویت روحیه تفاهم، پیروی از استراتژی گروه یازده نفره و فعالیت در جهت تحقق اهداف این گروه را سرلوحه تمامی فعالیت های انتخاباتی خود قرار دهند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در انتخابات مجلس هشتم به دنبال سهم خواهی نیست و تنها به فکر تحقق اهداف ائتلاف اصولگرایان است، خاطر نشان کرد: درلیست این جمعیت که طی هفته آینده به جبهه متحد اصولگرایان ارائه خواهد شد، افرادی معرفی خواهند شد که از کارآمدی در حوزه قانون گذاری، مقبولیت اجتماعی در بین عوام و خواص و صلاحیت های فکری، اخلاقی و اعتقادی برخوردار باشند.