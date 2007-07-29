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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

مرادپور با "خط باریک" به سینما می‌آید

احمد مرادپور که مجموعه تلویزیونی "رقص پرواز" را در نوبت پخش دارد، به زودی ساخت فیلم سینمایی "خط باریک" را آغاز می‌کند.

علیرضا سبط احمدی تهیه کننده "خط باریک" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم در ژانر دفاع مقدس تولید می شود و فیلمنامه آن را شعله شریعتی نوشته است. به احتمال فراوان هم احمد مرادپور کارگردانی فیلم را بر عهده خواهد داشت. با وی صحبت های نهایی انجام شده و منتظر عقد قرارداد رسمی هستیم."

سبط احمدی همچنین از تولید فیلم تلویزیونی "ساعات ناامیدی" خبر داد و افزود: "قرار بود طی روزهای آتی تولید این فیلم را شروع کنیم، اما به دلیل همکاری کارگردان مورد نظر ما با یک تهیه کننده دیگر، تولید فیلم به تعویق افتاد و ما هم اکنون در حال رایزنی با کارگردانان دیگر هستیم."

"ساعات ناامیدی" اثری پلیسی است و فیلمنامه آن را نسرین صالحی به نگارش درآورده است. احمد مرادپور تاکنون فیلم های سینمایی "سجاده آتش" و "رنجر" را ساخته است.

کد مطلب 525567

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