علیرضا سبط احمدی تهیه کننده "خط باریک" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم در ژانر دفاع مقدس تولید می شود و فیلمنامه آن را شعله شریعتی نوشته است. به احتمال فراوان هم احمد مرادپور کارگردانی فیلم را بر عهده خواهد داشت. با وی صحبت های نهایی انجام شده و منتظر عقد قرارداد رسمی هستیم."

سبط احمدی همچنین از تولید فیلم تلویزیونی "ساعات ناامیدی" خبر داد و افزود: "قرار بود طی روزهای آتی تولید این فیلم را شروع کنیم، اما به دلیل همکاری کارگردان مورد نظر ما با یک تهیه کننده دیگر، تولید فیلم به تعویق افتاد و ما هم اکنون در حال رایزنی با کارگردانان دیگر هستیم."

"ساعات ناامیدی" اثری پلیسی است و فیلمنامه آن را نسرین صالحی به نگارش درآورده است. احمد مرادپور تاکنون فیلم های سینمایی "سجاده آتش" و "رنجر" را ساخته است.