2 میلیارد و 200 میلیون گره ایرانی بر بزرگترین فرش دستباف دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین بصام صبح امروز در جمع خبرنگاران با اعلام خبر اتمام عملیات تکمیل فرش 6 هزارمتری سفارش مسجد شیخ زاید بن سلطان آل نحیان گفت: این فرش، به سفارش کشور امارات جهت مفروش نمودن مسجد شیخ زاید با ابعاد عرضی 96/132 و طولی 42/48 جمعا به مساحت 15/5625 مترمربع توسط شرکت سهامی فرش ایران و با زحمات بافندگان هنرمند ایران در خطه نیشابور بافته شده است.

وی افزود: قرارداد سفارش این فرش در شهریور 84 توسط هیئت مدیره سابق شرکت سهامی فرش ایران منعقد شده که از همان زمان عملیات طراحی فرش دنبال شد.

بصام تصریح کرد: شبستان اصلی این مسجد با فرش 6 هزارمتری بافت ایران، شبستان فرعی با فرش ماشینی و شبستان جانبی نیز به نحو دیگری مفروش می شود که در مجموع مساحتی در حدود 26هزار مترمربع را در بر می گیرد.

وی گفت: بافت این فرش که به مدت 2 سال طول کشید، تنها مدت زمان 8 ماهه را برای طراحی به خود اختصاص داد که در دنیا بی نظیر است این درحالی است که به طور همزمان، از شهریور 84 نسبت به تجهیز کارگاههای بافت این قالی در سه کارگاه اطراف نیشابور و در روستاهای باغشن، اردوغش و یوسف آباد اقدام شد.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران افزود: بر همین اساس، تعداد زیادی بافنده در منطقه شناسایی و مورد آزمایش قرار گرفتند به نحوی که در پایان 1200 بافنده انتخاب شدند.

وی اظهارداشت: عملیات تهیه مواد اولیه فرش همزمان با طراحی و آماده سازی کارگاهها در کارخانجات شرکت سهامی فرش ایران با استفاده از مواد اولیه مرغوب ایرانی شامل پشم سیرجانی و مخلوط کردن آن با 50درصد پشم نیوزلندی آغاز شد و با تکنیک های خاص رنگرزی پشم شروع شد که خوشبختانه در کیفیت رنگرزی شاهد کیفیت قابل توجهی به لحاظ هماهنگی، ثبات و یکنواختی رنگ بودیم.

بصام افزود: 5 رنگ شیمیایی از نوع با ثبات بالا و عالی و 20 رنگ گیاهی در این فرش به کار برده شده که عملیات رنگرزی رنگهای گیاهی در کارگاههای کاشان، اردستان و قم صورت گرفت.

وی با بیان اینکه 38 تن الیاف به صورت نخ ریسیده شده به کارگاههای تولید قالی فرستاده شده، تصریح کرد: در بهمن سال 84 تمامی مقدمات کار برای شروع آماده بود که در آن زمان با هماهنگی امارات و مسئولان کشوری افتتاح بافت در اسفندماه آغاز و در طول 5/12ماه عملیات بافت فرش در 9 قطعه تمام شد که در نوع خود بی نظیر است.

بصام گفت: در مجموع 2 میلیارد و200 ملیون گره بر این قالی بسته شد. وی قالیبافان مشغول در این پروژه را شامل مزایای قانونی کار، حق ایاب و ذهاب، سرویس و یک وعده غذای گرم دانست و اظهارداشت: این افراد با حداقل حقوق کارگری مشغول به کار شدند ضمن اینکه منابعی نیز از این کار به روستاهای مذکور تزریق شد که برای ساخت درمانگاه، مدرسه و آژانس مسافربری مورد استفاده قرار گرفت. به نحوی که 2 میلیارد و 300 میلیون تومان پول به این سه روستا تزریق شده است.

بصام سود اصلی حاصل از این سفارش برای کشور را اشتغال زایی عنوان کرد و گفت: سود اصلی شرکت 5/8میلیون دلار است که با توجه به عدم اتمام عملیات نصب فرش هنوز امکان اعلام سود قطعی وجود ندارد ولی تصور می رود که 8تا 18 درصد از رقم کل قرارداد سود اصلی شرکت باشد.

وی تصریح کرد: در اسفندماه 85 فرش ها پس از عملیات بافت به کرج منتقل شد ضمن اینکه دارکشی و تثبیت ابعادی فرش صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران گفت: یکماه قبل عملیات بافت این فرش تمام شد که با طرف اماراتی مذاکره کردیم تا فرش را برای پهن کردن آماده حمل و نصب کنیم ولی به دلیل عدم آماده بودن مسجد، اجازه ارسال فرش به امارات را نمی دادند که خوشبختانه در جمعه گذشته نامه ای به دست ما رسید که بر مبنای آن، فرش را در پنجشنبه و چهارشنبه به امارات می رود.

بصام افزود: 4 گروه برای نصب این فرش در مسجد مذکور مشغول به کار می شوند. یکی از این گروهها مربوط به نصب 9 قطعه است که با توجه به وجود 96 ستون در داخل مسجد، فرش باید از لابلای ستون ها بریده و بعد مجددا بافته شود.

وی گفت: گروه سوم کار عملیات پرداخت نهایی فرش را انجام می دهند که با توجه به اینکه کشور امارات مشخص کردن خط نمازگزار را پیشنهاد داده، به ابتکار متخصصان شرکت سهامی فرش این خط بر روی فرش ایجاد می شود که هریک از آنها، 140 سانتی متر بلندی و 5 سانتی متر پهنا از پرز فرش دارند.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران گفت: گروه 4 عملیات شست و شو و تکمیل تحویل مقدماتی فرش را انجام می دهند که در این مدت شرکت با اعزام مامورانی بر کار آنها نظارت می کند.

وی خاطرنشان کرد: در طول 90 روز این فرش نصب می شود. ضمن اینکه هواپیماهای باربری روسی نیز برای حمل این فرش به امارات اجاره شده اند.

گفتنی است، طرح این فرش افشان ترنجدار بوده که استقرار 5 ترنج به قطرهای 20 و 7 و 14 در میان انبوه گل و بندهای زیبا، ظریف و متنوع و تلفیقی با طراحی و رنگ آمیزی طراحان و نقاشان مجموعه واحد طرح و رنگ شرکت سهامی فرش ایران، باغی منحصر بفرد را پدیدارساخته است.

محرابی منحصر بفرد در قسمت فوقانی فرش با دسته گلی زیبا خودنمایی می کند. در عملیات اتصال قطعات و نصب در مسجد قریب به 270 متر اتصال چله به چله و 120 متر اتصال پود به پود صورت می گیرد.