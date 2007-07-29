"مردگان" در جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر

این کارگردان تئاتر درباره دومین همکاری خود با معتضدی به خبرنگار مهر گفت: "نمایش "فقط آسمان میداند" نخستین کار مشترک ما بود که در جشنواره آئینهای عاشورایی سال گذشته روی صحنه رفت. به دلیل اشتراکهایی که با هم داشتیم و موضوعی که مد نظرمان بود، متن "مردگان" نوشته شد."
دهقان در ادامه افزود: "این نمایشنامه مانند کارهای سابق من فضایی غیرمتعارف و شخصیتهایی کارتونی دارد و از یک مقوله و دغدغه مبهم، گنگ و ترسناک از انسان حرف میزند. طبیعتاً فضای نمایش گروتسک خواهد بود وتصویری ازانسان قبل از ترک دنیا میدهد. "مردگان" به اتفاقاتی میپردازد که قبل از ترک دنیا برای چهار نفر رخ میدهد."
نیما دهقان پیش از این نمایشهایی چون "لوله" و "دو متر در دو متر جنگ" را روی صحنه برده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
نیما دهقان نمایشنامه "مردگان" نوشته طلا معتضدی را برای شرکت در بخش چشمانداز تئاتر در سال 87 بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر پیشنهاد داده است.
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