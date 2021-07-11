ثبت ۱۲۰۵ جانباخته کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته در برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، با گسترش شیوع کرونا و به راه افتادن موج جدید این بیماری در کشورهای مختلف، کشورهای آمریکای لاتین در حال دست و پنجه نرم کردن شدید با این بیماری بوده و هر روزه به تعداد جان‌باختگان در کشورهای این قاره افزوده می‌شود که کشور برزیل، با ثبت ۱۲۰۵ کشته طی ۲۴ ساعت گذشته، در صدر جدول تعداد کشته شدگان کرونایی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت برزیل اعلام کرد: شمار قربانیان ویروس کرونا با مرگ ۱۲۰۵ بیمار دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته به ۵۳۲ هزار و ۸۹۳ نفر رسیده است. آمار مبتلایان نیز با شناسایی ۴۸ هزار و ۵۰۴ مورد جدید طی این مدت به ۱۹ میلیون و ۶۹ هزار و ۳ نفر افزایش یافت. شمار بهبودیافتگان در برزیل نیز ۱۷ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۳۶۹ نفر اعلام شد.

مکزیک

وزارت بهداشت مکزیک نیز از فوت ۲۳۲ نفر دیگر طی یک روز گذشته بر اثر ابتلاء به کرونا خبر داد. مجموع قربانیان کرونا در این کشور به ۲۳۴ هزار و ۹۰۷ نفر رسیده است. شمار مبتلایان به کرونا در این کشور نیز با شناسایی ۹۵۸۱ مورد جدید طی این مدت به ۲ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۷۲۱ نفر افزایش یافت. همچنین تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۴۱ هزار و ۴۱۸ بیمار کرونایی نیز در این کشور بهبود یافته‌اند. مکزیک با بیش از ۱۲۶ میلیون جمعیت پانزدهمین کشور جهان به لحاظ فراوانی موارد ابتلاء به کرونا به شمار می‌رود.

آرژانتین

وزارت بهداشت آرژانتین در آخرین گزارش خود اعلام کرد ۳۵۳ بیمار مبتلا به کووید -۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع قربانیان به ۹۸ هزار و ۵۰۱ نفر رسید. شمار مبتلایان به کووید -۱۹ با شناسایی ۱۱ هزار و ۵۶۱ مورد جدید در شبانه‌روز گذشته، به ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۹۸ نفر رسید.

شمار بهبودیافتگان در آرژانتین نیز به ۴ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۳۷ نفر افزایش یافت. آرژانتین با بیش از ۴۵ میلیون جمعیت هشتمین کشور جهان به لحاظ فراوانی موارد ابتلاء به کرونا به شمار می‌رود.

کلمبیا

وزارت بهداشت کلمبیا نیز اعلام کرد که با فوت ۵۶۷ تن دیگر بر اثر ابتلاء به کرونا شمار کل جان باختگان به ۱۱۲ هزار و ۲۹۸ نفر رسیده است. شمار مبتلایان به کووید -۱۹ در کلمبیا با شناسایی ۲۰ هزار و ۹۱۵ مورد جدید به ۴ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۳۷ نفر رسید. آمار بهبودیافتگان نیز به ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۱۹۸ نفر افزایش یافت. کلمبیا با حدود ۵۰ میلیون جمعیت، نهمین کشور جهان به لحاظ فراوانی موارد ابتلاء به کرونا به شمار می‌رود.

پرو

مقامات بهداشتی پرو نیز اعلام کردند که با فوت ۹۹ تن دیگر بر اثر ابتلاء به کرونا شمار کل جان باختگان به ۱۹۴ هزار و ۲۴۹ نفر رسیده است. شمار مبتلایان به کووید -۱۹ در پرو با شناسایی ۱۰۵۸ مورد جدید به ۲ میلیون و ۷۸ هزار و ۸۱۵ نفر رسید. آمار بهبودیافتگان نیز به ۲ میلیون و ۳۹ هزار و ۸۶۴ نفر افزایش یافت.

شیلی

وزارت بهداشت شیلی امروز درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا در این کشور اعلام کرد که شمار قربانیان با مرگ ۱۳۱ بیمار دیگر در شبانه‌روز گذشته به ۳۳ هزار و ۷۶۷ نفر رسید. با شناسایی ۲۷۶۹ مورد جدید شمار مبتلایان به ۱ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۱۶۰ نفر افزایش یافت. تاکنون ۱ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۷۸ نفر از مبتلایان به کرونا در شیلی بهبود یافته‌اند.

بولیوی

بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت بولیوی، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ تن دیگر بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا جان باختند و بدین ترتیب شمار قربانیان به ۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یافت. همچنین با شناسایی ۹۱۹ مورد جدید، شمار مبتلایان به ۴۵۳ هزار و ۵۹۵ نفر رسید. تاکنون ۳۷۸ هزار و ۷۳۳ بیمار کرونایی نیز در این کشور بهبود یافته‌اند.

پاراگوئه

وزارت بهداشت پاراگوئه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ نفر به‌دلیل ابتلاء به کرونا جان باخته و ۱۱۰۲ نفر نیز به این بیماری مبتلا شده‌اند. بنابراین، شمار قربانیان کرونا به ۱۳ هزار و ۸۶۷ نفر و شمار کل مبتلایان نیز به ۴۳۶ هزار و ۶۲۴ نفر رسید. تاکنون ۳۹۱ هزار و ۶۸۱ نفر از مبتلایان به کرونا در این کشور بهبود یافته‌اند.

گواتمالا

به گزارش رسانه های گواتمالا، طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۵ بیمار کرونایی جان خود را از دست داده و ۳۰۰۹ تن نیز به این بیماری مبتلا شدند. بدین ترتیب شمار قربانیان کرونا در این کشور به ۹۶۸۸ و شمار کل مبتلایان نیز به ۳۱۷ هزار و ۳۱۱ نفر رسید. همچنین ۲۷۷ هزار و ۹۹۲ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

هندوراس

در هندوراس، طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۷۲ نفر در این کشور به ویروس کرونا آلوده شده و ۲۹ بیمار نیز جان خود را از دست دادند. مجموع مبتلایان به کرونا در هندوراس به ۲۷۳ هزار و ۷۰۲ نفر و آمار قربانیان نیز ۷ هزار و ۲۵۰ نفر رسید. تاکنون ۹۴ هزار و ۲۴۳ نفر از بیماران کرونایی سلامتی خود را بازیافته‌اند.