عملکرد دستگاه های اجرایی در مبارزه با کرونا روی میز روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، در این نامه ضمن ارائه گزارش درباره تعداد جلسات، مصوبات آن و همچنین میزان اجرایی شدن آنها در دستگاه‌های مختلف، از رئیس جمهور درخواست کرد تا با تاکید خود به ارگان‌های ذی ربط، این دستگاه‌ها در اجرای مصوبات ابلاغی، نسبت به ارائه پاسخ مربوط به اجرای مصوبات به این قرارگاه، تسریع کنند تا گزارش اجرایی شدن کامل مصوبات ستاد ملی، به موقع جمع بندی و پرونده مربوط به جلسات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در دولت دوازدهم، تا قبل از جابجایی دولت مختومه شود.

وزیر کشور در این نامه به تعداد (۷۵) جلسه ستاد ملی اشاره و افزود: از اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار شده است، همچنین تعداد (۴۱) جلسه قبل از تشکیل قرارگاه عملیاتی و (۳۴) جلسه نیز بعد از ایجاد قرارگاه برگزار شده است.

رحمانی فضلی به جلسات (۴۱) گانه مربوط به قبل از تشکیل قرارگاه اشاره کرد و افزود: تعداد (۳۸۸) مصوبه داشته که گزارش جمع‌بندی اجرای کل مصوبات در حوزه (۳۶) وزارتخانه و دستگاه اجرایی کشور، به صورت تجمیعی؛ با اجرای ۹۷ درصدی مصوبات، با ذکر ضرورت راستی آزمایی توسط دستگاه‌های نظارتی و سنجش میزان کارایی و اثربخشی توسط دستگاه‌های تخصصی مربوطه، قبلاً تقدیم شده است. آن‌هم علیرغم آنکه؛ اصولاً این قرارگاه مسئولیتی در قبال مصوبات مربوط به جلسات متشکله قبل از تشکیل خود نداشته است.

وزیر کشور بیان داشت: جلسه ستاد ملی که بعد از تشکیل قرارگاه عملیاتی برگزارشده، تعداد (۱۷۵) مصوبه داشته است.

وی افزود: در مجموع از تعداد (۱۷۵) مصوبه مربوط به (۳۴) جلسه ستاد (بعد از تشکیل قرارگاه و منتهی به جلسه هفتاد و پنجم روز شنبه مورخ ۱۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ تعداد (۱۴۴) مصوبه به طور کامل اجرایی شده است (معادل ۸۲ درصد) و سایر موارد نیز در دست پیگیری است.

وزیر کشور گفت: با پیگیری‌های مستمر انجام شده، از مجموع کل (۷۵) جلسه تشکیل شده از ابتدا تاکنون، وضعیت اجرای مصوبات (۶۶) جلسه (با احتساب مصوبات مربوط به جلسات ۷۴ و۷۵ ستاد که مصوبه‌ای نداشته اند)؛ و معادل ۹۱ درصد از کل جلسات متشکله، جمع بندی و گزارش اجرای مصوبات آنها برای استحضار جنابعالی ارسال شده است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ادامه داد: از تعداد (۳۴) جلسه ستاد ملی که بعد از تشکیل قرارگاه عملیاتی تاکنون برگزار شده اند؛ پرونده تعداد (۲۵) جلسه ستاد ملی (از جلسه ۴۲ تا جلسه ۶۵ و جلسه ۶۷)، با اجرایی شدن (۱۲۱) مصوبه؛ مختومه گردیده و گزارش نهایی مختص به هر جلسه؛ برای استحضار و در صورت صلاحدید، صدور دستور راستی آزمایی توسط دستگاه‌های نظارتی و سنجش میزان کارایی و اثربخشی توسط دستگاه‌های تخصصی مربوطه، تقدیم شده است.

رحمانی فضلی افزود: از مجموع کل (۵۶۳) مصوبه مربوط به (۷۵) جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا (از ابتدا تاکنون)، تعداد ۵۳۲ مصوبه، معادل ۹۴ درصد اجرایی شده و تنها (۳۱) مصوبه که صرفاً مربوط به مصوبات آخرین جلسات ستاد ملی می‌باشند (کمتر از ۶ درصد از کل مصوبات)، در دستور کار پیگیری دبیرخانه قرارگاه قرار دارد.

وزیر کشور تاکید کرد: برخی از بندهای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، دارای چندین دستگاه متولی و دستگاه همکار بوده و بر همین اساس؛ به دلیل عدم پاسخگویی تمامی دستگاه‌های موظف در خصوص این گروه از مصوبات، هنوز زنجیره پاسخ‌ها تکمیل نگردیده و به همین دلیل کماکان در دستور کار پیگیری قرارگاه قرار دارند. به طور مثال؛ جلسات ۶۸ و۷۰ ستاد ملی، هرکدام با (۴) و(۱۵) مصوبه؛ به ترتیب (۲۳) و(۴۱) وزارت / دستگاه / نهاد مسئول و همکار، مسئول اجرای مصوبات هستند. یعنی ۱۹ مصوبه، تعداد ۶۴ دستگاه مسئول و همکار اجرایی دارد.

رحمانی فضلی در انتهای نامه آورده است: با عنایت به اینکه در آخرین روزهای پایانی دولت دوازدهم قرار داریم؛ در صورت صلاحدید؛ لطفاً دستور مؤکد صادر فرمائید دستگاه‌های مسئول، در اجرای مصوبات ابلاغی، نسبت به ارائه پاسخ مربوط به اجرای مصوبات به این قرارگاه، تسریع نمایند، تا گزارش اجرایی شدن کامل مصوبات ستاد ملی، به موقع جمع بندی و پرونده مربوط به جلسات متشکله ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در دولت دوازدهم، تا قبل از جابجایی دولت، در حد شایسته و درخور شاٌن این دولت، مختومه گردد.