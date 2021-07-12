۳ رتبه برتر جشنواره نوجوان خوارزمی به دانش آموزان رامشیری رسید

علی شریفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی به منظور شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای دانشآموزان برگزار میشود و با توجه به اعلام نتایج نهایی این جشنواره در مرحله استانی، سه گروه از دانش آموزان شهرستان موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
وی به کسب رتبه نخست استانی توسط دانش آموزان رامشیری اشاره کرد و افزود: زلیخا آلبوغبیش و حدیث بگدلی دانش آموزان دبیرستان حضرت نرجس (س) با کسب رتبه نخست در محور بازارچه کارآفرینی دانش آموزی به مرحله کشوری راه یافتند.
شریفی با بیان اینکه «علیرضا عباسی» دانش آموز دبیرستان غیردولتی شهید علی هاشمی در محور دست سازهها موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر در بین مناطق کم برخوردار شد، اظهار کرد: رتبه سوم محور آزمایشگاه به علیرضا مسعودنیا و علیرضا نیک روش، دانش آموزان دبیرستان هیئت امنایی فرهنگیان رسید.
وی ضمن تبریک به مدیران، معاونان، دبیران مدارس، خانوادهها و دانش آموزانی که حائز رتبههای برتر شدهاند، عنوان کرد: در سال تحصیلی گذشته با وجود بیماری کرونا و غیرحضوری بودن مدارس اما روند شرکت دانش آموزان در جشنوارههای مختلف استانی و کشوری افزایش چشمگیری داشته است.
شریفی با تأکید بر اینکه ظرفیت علمی و عملی بالایی در بین فرهنگیان و دانش آموزان رامشیری وجود دارد، گفت: از مدیران انتظار میرود که نقش مؤثرتری را در ترغیب و تشویق دانش آموزان ایفا کنند تا شاهد جهش حضور دانش آموزان در جشنوارهها باشیم.
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