اخبار کوتاه ورزشی از اراک

- به گزارش خبرنگار مهر در اراک، تیم دانشگاه آزاد اسلامی ساوه مقام نخست دهمین دوره ‌مسابقات تنیس روی میز کارکنان و اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه پنج کشور را کسب کرد. در این مسابقات دو روزه که در محل سالن ورزشی شهدای دانشجو این دانشگاه برگزار شد، تیم اراک عنوان دومی این رقابتها را کسب کرد. تیم های آشتیان و ملایر نیز به طور مشترک سوم شدند. در قسمت انفرادی این پیکارهای نیز رضا شجاعی از دانشگاه آزاد آشتیان و محمد رضا عشرتی از دانشگاه آزاد ساوه به ترتیب اول و دوم شدند. عباس خانمحمدی از ساوه و پیمان یوسفی از اراک نیز به طور مشترک سوم شدند. در این رقابت ها ‪ ۲۶‬نفر در قالب هفت تیم از کارکنان و اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه پنج کشور با یکدیگر رقابت کردند. نفرات برتر این مسابقات به ‌پیکارهای کشوری تنیس روی ‌میز کارکنان و اساتید دانشگاه های آزاد کشور اعزام می‌شوند.



- سومین مرحله لیگ دو و میدانی جوانان باشگاه های کشور برگزار شد . این مرحله از مسابقات در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد و دوندگان استان مرکزی در مواد مختلف، موفق به کسب یک مقام های دوم و یک سوم از این پیکار ها شدند. در پرتاب وزنه حجت ناصر رمضانی دونده نوجوان استان مرکزی به مقام سوم دست یافت. در پرتاب چکش حسین اسدی به مقام نایب قهرمانی دست یافت .همچنین در پرتاب دیسک حسین صفا و در پرش سه گام مازیار جعفری به مقام پنجم دست یافتند. محمد مرادی در پرتاب نیزه و اکبر مقدری در پرتاب چکش نیز به مقام هفتم دست یافتند و ناصر هویدا در پرتاب نیزه هشتم شد . مرحله چهارم این دوره از مسابقات اواخر مرداد ماه جاری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار می شود .



- مرحله اول لیگ دو و میدانی باشگاه های استان مرکزی، انتخابی المپیک ایرانیان در اراک برگزار شد. این مسابقات با شرکت 100 دونده در قالب باشگاه هایی از شهرستان های اراک، خمین، شازند و ساوه در پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد. در این مسابقات دوندگان در 11 ماده به رقابت با یکدیگر پرداختند و در دوی 100 متر امیر حسین خاک باز از ساوه، دوی 200 متر مهدی کرمی از ساوه، دوی 400 متر محمد مهدی رفیعی از باشگاه شهید شمسی پور اراک، دوی 800 متر محمدمهدی رفیعی از باشگاه شهید شمسی پور اراک، دوی 1500 متر حمید رضا کاوه ای از شازند، دوی پنج هزار متر یاسین رجبی از شازند، پرش ارتفاع علی باقری از باشگاه شهید شمسی پور اراک، پرتاب وزنه حجت ناصر رمضانی از ساوه، پرتاب دیسک حجت ناصر رمضانی از ساوه، پنج هزار متر پیاده روی ابراهیم قلعه نوعی از از باشگاه شهید شمسی پور از اراک، دوی 100×4 متر امدادی ساوه اول، باشگاه شهید شمسی پور اراک دوم و باشگاه ماشین سازی اراک سوم شدند. همچنین پس از تشکیل کمیته فنی هیئت دو و میدانی و بررسی تمامی نفرات برتر استان، ترکیب تیم اعزامی استان به مسابقات دو و میدانی المپیک ایرانیان مشخص خواهد شد.

- مسابقات شطرنج قهرمانی منطقه 3 کشور با معرفی نفرات برتر در اراک پایان یافت . این دوره از مسابقات با حضور 42 شطرنج باز از استان های مرکزی، اصفهان و لرستان در خانه شطرنج مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد. در پایان این دوره از مسابقات، فرهاد شریف پناهی از اصفهان با کسب 6 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و هم تیمی او رسول عباسی با پنج امتیاز دوم شد. محمد اسکندری از لرستان با 5/5 امتیاز در مکان سوم و فرزاد قلعه دار از اصفهان و محمدرضا پورعراقیان از مرکزی با کسب پنج امتیاز در مکان های بعدی قرار گرفتند. قرار بود این رقابت ها با حضور چهار استان برگزار شود اما استان چهارمحال و بختیاری از شرکت در این پیکار ها انصراف داد. پنج نفر برتر این دوره از مسابقات در مرحله نیمه پایانی پیکارهای قهرمانی کشوری شرکت خواهند کرد و محمدحسین شمسی، شطرنج باز ملی پوش استان مرکزی بدون شرکت در مسابقات انتخابی در این مرحله شرکت خواهد کرد.