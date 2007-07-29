تفاوت قلعه نویی با مربیان بزرگ

به گزارش خبرنگارمهر، چندماه قبل و آن زمان که تازه امیر قلعه نویی و همکارانش با "خرد جمعی" سکان هدایت تیم ملی را در دست گرفتند، مهدی مناجاتی سرپرست تیم ملی فوتبال در اظهار نظری عجیب گفت :" ما قصد داریم از تیم های ایتالیا و فرانسه (قهرمان و نایب قهرمان جهان) دعوت کنیم تا با تیم ملی کشورمان دیدار دوستانه برگزار کنند." البته تیم ملی کشورمان دیدارهای دوستانه برگزار کرد منتهی با تیم های جاماییکا و امید غنا!!

فوتبال ایران درحالی از دور رقابت های جام ملت های آسیا کنار رفت که با انبوهی از بازیکنان باتجربه و مطرح پا به این رقابت ها گذاشت و به عنوان پرمهره ترین از آن یاد می شد. تیمی مثل عراق هرگزامکانات فوتبال کشورمان را نداشت اما با مدیریت صحیح برای نخستین بار در تاریخ خود به دیدار نهایی این رقابت ها راه یافت. از این دست نمونه ها کم نیست.

تیم ملی فوتبال یونان درسال 2004 درحالی که کمتر ازیک درصد بخت قهرمانی رقابت های جام ملت های اروپا را داشت، به این عنوان نائل شد و دراین راه با مربی بزرگی چون اتوری هاگل به این عنوان دست یافت. شکست دادن پرتغال با اسکولاری آن هم دوبار و آن هم در خانه این تیم، کار دشواری است اما مدیریت فوتبال یونان و ری هاگل به گونه ای بود که این مهم حاصل شد.

دینوزوف تیم ملی ایتالیا را در یورو 2000 تا آستانه قهرمانی پیش برد و فقط در واپسین لحظات جام قهرمانی را به فرانسه تحویل داد. او پس از اینکه به خانه بازگشت به عنوان یک مربی ناکام از فوتبال ایتالیا خداحافظی کرد.

با وجود این همه نمونه ها، قلعه نویی و همکارانش تا مدت ها باخت تیم ملی را به اتفاقات نسبت می دهند و کسی نمی داند چرا همواره اتفاقات باید به ضرر تیم ما رقم بخورد. پنالتی زدن برخلاف آنچه قلعه نویی می گوید اتفاقی نیست بلکه هنراست. تیمی درضربات پنالتی برنده می شود که آمادگی بدنی و ذهنی بالاتری داشته باشد و پنالتی زدن را بهتر بداند، اما قلعه نویی می گوید چنین نیست.

ای کاش مربیان تیم ملی فوتبال ما اندراحوالات بزرگان فوتبال جهان مطالعه می کردند و می دانستند " دو صد گفته چون نیم کردار نیست " و " به عمل کاربرآید به سخندانی نیست".

قلعه نویی درحالی که بیش از چند روز از حذف تیم ملی نگذشته در تلویزیون حاضر می شود و از سیستم بازی تیم خود دفاع می کند. درحالی که پیم وربیک پس از اینکه تیم ملی جوان کره جنوبی را به عنوان سومی جام ملت ها رساند پس از کسب این عنوان بلافاصله و در کمتر از 24 ساعت از سمت خود استعفا کرد.

اما قلعه نویی قرار است در خصوص ماندن یا نماندن درتیم ملی نظرخود را بزودی اعلام کند. این حکایت ورزش ماست که یک مربی شکست خورده برای دیگران تعیین تکلیف می کند که چه زمانی در مورد رفتن یا ماندنش در تیم ملی تصمیم گیری خواهد کرد!