گرمایش جهان به معنای گسترش بیماری مالاریا است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، بر اساس یک مطالعه جدید الگوسازی، اگر تا سال ۲۱۰۰ درجه حرارت حدود ۳.۷ درجه سانتیگراد افزایش یابد، در مقایسه با سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹، ۴.۷ میلیارد نفر در سراسر جهان ممکن است در معرض خطر بیماری‌ها باشند.

این بدین معنی است که ۸.۴ میلیارد نفر در سراسر جهان در پایان قرن در معرض خطر ابتلاء به مالاریا و دنگی هستند.

مالاریا و تب دنگی از مهمترین تهدیدهای سلامت جهانی ناشی از پشه‌ها هستند. محققان اروپایی معتقدند بروز این بیماری‌ها در مناطقی هم که قبلاً ظاهر نشده بودند، اتفاق می‌افتد.

مالاریا در حال تغییر مسیر به سمت ارتفاعات بالاتر بوده و شهرنشینی با افزایش خطر تب دنگی همراه است.

«فلیپه کولون گونزالز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده بهداشت لندن، در این باره می‌گوید: «نتایج ما نشان می‌دهد که چرا ما باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اقدام کنیم تا تغییرات آب و هوایی را محدود نماییم.»

وی در ادامه می‌افزاید: «یافته های ما نشان می‌دهد که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند از ابتلاء به مالاریا و دنگی در میلیون‌ها نفر جلوگیری کند.»