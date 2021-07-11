حریق یک واحد تولیدی دارو در دماوند/۷ تن از کارگران مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه یک واحد صنعتی تولید دارو در منطقه صنعتی آئینه ورزان دماوند به دلیل نامشخص دچار حریق شد.

بر اساس این گزارش پس از وقوع حریق تیم‌های امدادی و خدماتی از جمله آتش نشانی، نیروی انتظامی، اورژانس، اداره گاز، هلال احمر و غیره برای امداد و خدمات رسانی در منطقه حاضر شدند.

گفتنی است که حریق با تلاش آتش نشانان دماوند، آبسرد و شهرک صنعتی آئینه ورزان مهار شده و ۷ تن از کارگران این واحد تولیدی که دچار مصدومیت و دود گرفتگی شده بودند توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

لازم به ذکر است که هنوز میزان خسارت این واحد تولیدی مشخص نیست و موضوع در دست بررسی قرار دارد.