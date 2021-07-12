پیش بینی وقوع رگبار پراکنده و رعدوبرق طی هفته جاری در استان تهران

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت هوای استان تهران اظهار داشت: بر اساس نقشههای هواشناسی و پیش بینیهای صورت گرفته برای ۱۵ روز آینده برای روز دوشنبه ۲۱ تیر ماه تداوم هوایِ گرم را خواهیم داشت و برای پنجشنبه ۲۴ تیر ماه از شدت گرما کم خواهد شد.
جلالی با بیان اینکه برای روز سه شنبه ۲۹ تیر ماه باید در انتظار گرمایی سوزان باشیم باشیم گفت: طی روز جمعه ۱ مرداد ماه از شدت گرمای هوا کاسته میشود.
مدیر کل هواشناسی استان تهران عنوان داشت: وقوع رگبار پراکنده و رعدوبرق، طی اواسط و اواخر هفته جاری، در ارتفاعات شمالی و شمال شرقیِ استان تهران محتمل میباشد و سایر نقاط استان طی این مدت جوّی آرام خواهند داشت.
وی گفت: آسمان تهران، برای روز دوشنبه ۲۱ تیر ماه آفتابی و حداکثر دما ۳۸ درجه سانتی گراد و حداقل دما ۲۶ سانتی گراد پیش بینی شده است.
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