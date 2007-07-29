به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر عماد افروغ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت: اظهار داشت: اصل کودتای خزنده را قبول دارم و معتقدم کودتای نرم یا استحاله از درون در دنیای امروز وجود دارد اما انقلاب واژه مقدسی است و انقلاب مخملین را قبول ندارم .

وی که در واکنش به اظهارات روز گذشته مشاور هنری رئیس جمهوری در باره کودتای خزنده مطبوعاتی در کشورمان سخن می گفت ، ادامه داد: کودتای خزنده مطبوعاتی در ایران را قبول ندارم و معتقدم مطبوعات نقش مثبتی در روند اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به افکار عمومی ایفا می کند که البته این کار فراز و نشیب دارد و گاهی درست و گاهی با اشکالاتی انجام می شود اما کسانی که معتقدند مطبوعات ما کودتای خزنده انجام می دهند، اسناد مدارک آن را جهت اثبات ادعای خود ارائه کنند و اگر مشخص شود که این موضوع صحت دارد، با آن برخورد شود ما خوشحال می شویم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس براین نکته نیز تاکید کرد : آیین نامه دولت در خصوص ساماندهی سایت های خبری و اطلاع‌ رسانی را قبول ندارد و علت این مسئله را نادیده گرفتن نقش قوه قضاییه در کنار اشکالات متعدد اجرایی عنوان کرد.

افروغ گفت: اگر کودتای خزنده در کشور ما وجود دارد باید حکومت به طور مستقیم با آن برخورد کند و جزییات آن افشا شود و ارتباطات و جلسات شبانه ای که در این زمینه برگزار می شود به اطلاع افکار عمومی برسد .

وی افزود: نمی توان کودتای خزنده را با روش کودتایی آرام کرد و برخورد ها باید باعوامل کودتا مستقیم و قانونی باشد و نباید از این برخورد از جنس کودتا باشد.

وی با تاکید بر اینکه به نظام بیش از کسانی که شعارهای نظام را با قشری گری مصادره می کنند اعتقاد دارد در عین حال متذکر شد : هیچ کس حق ندارد به نام امنیت ملی جلوی آزادی مشروع رسانه ها و مطبوعات را بگیرد.

رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر کسی به حاکمیت نقد دارد و آن را به صورت سازنده مطرح می کند ، نمی توان او را به کودتا و براندازی متهم کنیم و متهم کردن رسانه ها به کودتای خزنده به صلاح کشور نیست.

به گفته افروغ، احتمال دارد برخی سایت ها که دوستان دولتی ما به آنها دسترسی دارند به دنبال کودتای خزنده باشند ولی نشریات و سایت های رسمی کشور ما در این مسیر گام بر نمی دارند و مشخصا می توانم بگویم بازتاب هرگز در این راستا حرکت نکرده است".

افروغ خاطرنشان کرد: اگر سایت های درون نظام و مطبوعات رسمی با روش فرا قانونی توقیف شوند زمینه فعالیت سایت های بیگانگان که موازین جمهوری اسلامی را رعایت نمی کنند فراهم می شود.

وی تحمل و مدارا در برخورد با رسانه ها را نشانگر ظرفیت نقد پذیری و تحمل مسئولان دانست و تصریح کرد: اگر کسانی که کودتای خزنده مطبوعاتی را مطرح کردند به سمت اثبات ادعای خود حرکت نکنند، بی اعتمادی و بدبینی نسبت به مطبوعات پیش می آید و شور ونشاط مطبوعاتی از بین می رود و افکار عمومی به رسانه های بیگانه روی می آورد .

جواد شمقدری مشاور رئیس جمهور در امور هنری روز گذشته در گفت و گو با مهر رسانه ها را از ابزارهای کودتای نرم و انقلاب رنگین خواند و اظهار نظر کرد در کشور ما کودتای خزنده مطبوعاتی وجود دارد .