درخواست ویژه سرمربی تیم ملی فوتبال سوریه پیش از بازی با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نزار محروس سرمربی جدید تیم ملی فوتبال سوریه در نشست خبری روز گذشته خود برنامه‌هایش را تشریح کرد و گفت: پس از تعطیلات عید قربان دو اردو خواهیم داشت یکی در شهر حلب و یکی در لاذقیه.

وی افزود: من از فدراسیون خواستم مسابقات لیگ را زودتر شروع کند تا بازیکنان بتوانند حداقل دو مسابقه قبل از رویارویی با ایران، در مرحله سوم انتخابی جام جهانی انجام دهند.

همچنین حاتم الغایب رئیس فدراسیون سوریه درباره انتخاب زمین بی طرف برای بازی‌های این تیم گفت: اردن گزینه نخست ما است و قطر و بحرین دیگر انتخاب‌های سوریه خواهد بود.

تیم ملی فوتبال سوریه در مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ با تیم‌های ایران، کره جنوبی، امارات، لبنان و عراق همگروه است.