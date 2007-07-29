  1. استانها
  2. تهران
۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

570 دانش آموز در طرح ملی سپهر ایرانی شرکت می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: 570 دانش آموز در دومین دوره اردوهای تابستانی طرح ملی سپهر ایرانی شرکت می کنند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی تسنیم نور و مسئول طرح ملی سپهر ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد تخصص و توانایی در دانش آموزان، رشد تقوا و تعهد در این قشر و ایجاد روحیه تقید به ارزش های اسلامی و پاسداری از آن، توسط موسسه فرهنگی تسنیم نور وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اجرا می شود.

علیرضا لولاچیان افزود: طرح مذکور در قالب اردوهای آموزشی، تفریحی و ورزشی در چهار دوره به تفکیک خواهران و برادران از استان های سمنان، قزوین و اصفهان در طول یک ماه در اردوگاه شهید حقانی کرج برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در کنار برنامه های تفریحی، هنری و ورزشی در این اردوها، گفتمان های دینی و جلسات پرسش و پاسخ در قالب مکتب خانه هایی در طول دوره برگزار می شود.

مسئول طرح ملی سپهر ایرانی یادآور شد: اولین دوره این اردوها با حضور 141 دانش آموز پسر از استان اصفهان از روز گذشته آغاز به کار کرده و تا دهم این ماه ادامه دارد.

لولاچیان عنوان کرد: این طرح به صورت آزمایشی در استان تهران در حال برگزاری است و در صورت موفقیت، به صورت ملی به ثبت می رسد.

سال گذشته 270 دانش آموز در این طرح شرکت کردند.

کد مطلب 525585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها