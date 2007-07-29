570 دانش آموز در طرح ملی سپهر ایرانی شرکت می کنند

مدیرعامل موسسه فرهنگی تسنیم نور و مسئول طرح ملی سپهر ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد تخصص و توانایی در دانش آموزان، رشد تقوا و تعهد در این قشر و ایجاد روحیه تقید به ارزش های اسلامی و پاسداری از آن، توسط موسسه فرهنگی تسنیم نور وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اجرا می شود.

علیرضا لولاچیان افزود: طرح مذکور در قالب اردوهای آموزشی، تفریحی و ورزشی در چهار دوره به تفکیک خواهران و برادران از استان های سمنان، قزوین و اصفهان در طول یک ماه در اردوگاه شهید حقانی کرج برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در کنار برنامه های تفریحی، هنری و ورزشی در این اردوها، گفتمان های دینی و جلسات پرسش و پاسخ در قالب مکتب خانه هایی در طول دوره برگزار می شود.

مسئول طرح ملی سپهر ایرانی یادآور شد: اولین دوره این اردوها با حضور 141 دانش آموز پسر از استان اصفهان از روز گذشته آغاز به کار کرده و تا دهم این ماه ادامه دارد.

لولاچیان عنوان کرد: این طرح به صورت آزمایشی در استان تهران در حال برگزاری است و در صورت موفقیت، به صورت ملی به ثبت می رسد.

سال گذشته 270 دانش آموز در این طرح شرکت کردند.