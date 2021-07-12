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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۸:۴۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان گرم می شود

هوای زنجان گرم می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از گرم شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: دمای هوا تا روز سه شنبه افزایش می یابد.

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و بارشی برای استان پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد در استان خبر داد و اظهار کرد: از فردا بر سرعت وزش باد در استان افزوده شده و با شدت همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: تا اواخر هفته وزش باد در استان ادامه دارد و شهروندان تمهیدات ایمنی را مد نظر قرار دهند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوا تا اواخر روز سه شنبه روند افزایشی داشته و هوا گرم خواهد شد ولی از روز چهارشنبه هوا خنک می‌شود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۶ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز هوا یک درجه سانتی گراد گرم‌تر شده است.

کد مطلب 5255850

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