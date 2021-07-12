سید احمد میررفعیی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای تکواندو در بازی‌های المپیک با حضور بهترین‌های دنیا برگزار می‌شود و تقریباً همه مدعیان جهان برای حضور در این مسابقات کسب سهمیه کرده‌اند و همانند ۵ دوره قبل که این رشته به صورت رسمی وارد بازی‌ها شده، شاهد مبارزات سطح بالا و جذابی خواهیم بود.

وی ادامه داد: با یک بررسی کوتاه در نتایج تکواندو در دوره‌های گذشته بازی‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که جایگاه تکواندوکاران در رنکینگ جهانی و یا نام و عنوان تضمینی بر کسب موفقیت و رسیدن به مدال نیست. المپیک میدان بزرگ و متفاوتی است که غیرقابل پیشینی است و در بسیاری از موارد، مدال‌ها بین نفرات کمتر شناخته شده توزیع شده است.

سرگروه پیشین تیم ملی تکواندو با بیان اینکه هر ورزشکاری که بتواند بر جو سنگین این بازی‌ها غلبه کند، موفق خواهد بود اظهار داشت: این وظیفه مربیان و روانشناس تیم هاست که به لحاظ روحی و روانی ورزشکار را برای حضور در چنین میدان بزرگ و پر اهمیتی که در صدر اخبار دنیاست آماده کنند. چه بسا بزرگانی بوده‌اند که توفیق کسب مدال المپیک را نداشته‌اند.

میررفعیی ادامه داد: تکواندو ایران به سه نماینده در بازی‌های توکیو حضور دارد که معتقدم هر سه از بهترینهای جهان هستند و توان پیروزی برابر هر حریفی را برای رسیدن به سکو مدال دارند. امیدوارم هر سه تکواندوکار ما همه تلاش خود را برای کسب مدال در این آوردگاه بزرگ به کار گیرند.

وی در پایان گفت: اگر اعضای تیم ملی، کادر فنی و در کل جامعه تکواندو یک دل شوند، دست یابی به این مهم دور از دسترس نیست. در شرایط فعلی تیم ملی نیاز به حمایت و روحیه دارد. با وجود آنکه می دانم کار فریبرز عسکری در توکیو بسیار دشوار است، ولی او برگ برنده تیم ملی است و با حمایت اهالی تکواندو و تجربیات مبارزه و مربیگری در المپیک می‌تواند از این میدان سربلند خارج شود.