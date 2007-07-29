گردشگران باعث آتش سوزی در جاده چالوس شدند

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی سازمان محیط زیست کرج، روز گذشته آتش سوزی گسترده ای به دلیل بی دقتی و سهل انگاری گردشگران منطقه چالوس در اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان کرج واقع در کیلومتر 15 محور کرج - چالوس اتفاق افتاد.

این آتش سوزی که در مساحت 6 هکتاری به وقوع پیوست به دلیل خشک بودن پوشش گیاهی منطقه و وزش باد به سرعت گسترش پیدا کرده بود و باعث تخریب و نابودی وسعت بسیاری از محیط زیست زیبای جاده چالوس شد.

نیروهای اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان کرج پس از اطلاع از وقوع آتش سوزی به سرعت به منطقه مراجعه کردند و ماموران محیط زیست در کوتاه ترین زمان توانستند از گسترش آتش سوزی جلوگیری کرده و حریق را اطفا کنند.

با توجه به فرهنگ سازی های صورت گرفته همچنان بسیاری از مسافران و گردشگران در زمان استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست به نکات ایمنی و حفظ این سرمایه ها توجه کافی ندارند.