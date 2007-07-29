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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۵۵

گردشگران باعث آتش سوزی در جاده چالوس شدند

گردشگران باعث آتش سوزی در جاده چالوس شدند

کرج - خبرگزاری مهر: سهل انگاری گردشگران روز گذشته باعث وقوع آتش سوزی گسترده ای در جاده چالوس شد.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی سازمان محیط زیست کرج، روز گذشته آتش سوزی گسترده ای به دلیل بی دقتی و سهل انگاری گردشگران منطقه چالوس در اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان کرج واقع در کیلومتر 15 محور کرج - چالوس اتفاق افتاد.

این آتش سوزی که در مساحت 6 هکتاری به وقوع پیوست به دلیل خشک بودن پوشش گیاهی منطقه و وزش باد به سرعت گسترش پیدا کرده بود و باعث تخریب و نابودی وسعت بسیاری از محیط زیست زیبای جاده چالوس شد.

نیروهای اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان کرج پس از اطلاع از وقوع آتش سوزی به سرعت به منطقه مراجعه کردند و ماموران محیط زیست در کوتاه ترین زمان توانستند از گسترش آتش سوزی جلوگیری کرده و حریق را اطفا کنند.

با توجه به فرهنگ سازی های صورت گرفته همچنان بسیاری از مسافران و گردشگران در زمان استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست به نکات ایمنی و حفظ این سرمایه ها توجه کافی ندارند.
کد مطلب 525587

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