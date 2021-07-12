به گزارش خبرنگار مهر، در حالی فصل فوتبال ایران ۸ مرداد تمام می‌شود که استقلال باید در شهریور مقابل الهلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود. این باشگاه همچنان درگیر بحران‌های خاص خودش است.

تنها ۳ هفته از فصل جاری باقی مانده و در شرایطی که در عرف فوتبال باید بازیکنان و اعضای کادر فنی تا ۸۰ درصد از مبلغ قراردادشان را دریافت نمایند، رقم دریافتی استقلالی‌ها بسیار کمتر است. ۱۰ بازیکن این تیم که عمدتاً هم از بازیکنان تاثیرگذار هستند قراردادشان در پایان فصل به اتمام می‌رسد و هنوز اقدامی برای مذاکره با آنها جهت تمدید صورت نگرفته است. خزانه باشگاه خالی است و تنش بین مدیریت باشگاه با کادر فنی، بازیکنان و پیشکسوتان ادامه دارد، ترکیب هیات مدیره ناقص است و چندین مشکل ریز درشت دیگر.

تمدید با ۱۰ بازیکن

نام این ۱۰ بازیکن بارها اعلام شده و امروز همه می‌دانند ۳ هفته بعد بازیکنانی مثل سید حسین حسینی، ارسلان مطهری، مسعود ریگی، آرش رضاوند، محمد نادری، سیاوش یزدانی، فرشید اسماعیلی، داریوش شجاعیان و شیخ دیاباته قراردادشان به اتمام می‌رسد و میلیچ هم که قبلاً جدایی‌اش را از این تیم قطعی کرد.

این بازیکنان رضایتی از شرایط مالی باشگاه نداشته و پیش شرط شان برای مذاکره و تمدید قرارداد، تسویه حساب مطالبات گذشته است. پیش شرطی که اجرایی شدن آن برای مدیران باشگاه استقلال چندان ساده نیست.

به این مشکلات اضافه کنید پنجره‌های بسته آبی پوشان را که تا قبل از تسویه حساب قادر به جذب بازیکنان جدید هم نیستند تا این هم باری بر مشکلات قبلی مدیران باشگاه اضافه کند.

۱۵ منهای ۲ بازیکن

در لیست بازیکنان فصل آینده استقلال، تنها ۱۵ بازیکن حضور دارند که برای فصل بعد قرارداد دارند که ۲ نفر از آنها هم در صورت فراهم شدن شرایط، بی تمایل به جدایی نیستند.

مهدی قایدی، محمد حسین مرادمند، عارف غلامی، رشید مظاهری، مهدی مهدی پور، محمد دانشگر، سید احمد موسوی، بابک مرادی، سبحان خاقانی، آرمان رمضانی، متین کریم زاده، سعید مهری، آرش داجیلری و سینا خادم پور، ۱۵ بازیکنی هستند که برای فصل آینده هم با آبی پوشان قرارداد دارند و در بین آنها مهدی قایدی و رشید مظاهری در صورت فراهم بودن شرایط، ممکن است جمع آبی پوشان را ترک کنند.

کار سخت برای آماده کردن تیم در لیگ بیست و یکم

این آمار نشانگر کار دشوار مدیران استقلال برای آماده کردن تیمی مقتدر در فصل آینده است. مدیریت باشگاه استقلال اگر نتواند بازیکنانی که قراردادشان به اتمام رسیده را راضی و با آنها تمدید کند، پنجره‌های بسته باشگاه را باز و نقاط ضعف تیم را با جذب بازیکنان جدید ترمیم کند، قطعاً کار بسیار دشواری در لیگ بیست و یکم و دیدار با الهلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت.

نگرانی از تکرار یک اتفاق

استقلالی‌ها مثال مار گزیده‌ای هستند که از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسند. نگرانی عمده جمعیت هواداری و پیشکسوتی این باشگاه از تکرار اتفاقاتی است که در سالهای اخیر برای این تیم روی داده است.

استقلالی‌ها در سالهای گذشت هم پدیده از هم پاشیده شدن تیم در نقل و انتقالات پیش فصل تجربه کرده‌اند و طعم از دست دادن چند بازیکن شاخص و کلیدی تیم شان به صورت همزمان را چشیده‌اند. نگرانی مهم و قابل توجه استقلالی‌ها بابت تکرار این اتفاقات در فصل آینده است.