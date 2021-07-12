گزینه نهایی برای پست شهردار تهران تا نیمه اول مرداد تعیین می شود

ناصر امانی منتخب شورای شهر ششم در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره بر لیست ارائه شده مبنی بر نامزدهای پست شهردار آینده پایتخت و در پاسخ به این سوال که شانس کدام یک از نامزدها برای شهردار شدن بیشتر است، گفت: در حال حاضر این لیست و باید بر اساس ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که پیشتر برای انتخاب شهردار مطرح شده بود، سوابق نامزدها بررسی و گزینه مناسب انتخاب شود.

وی افزود: در حال حاضر نمی‌توان پیش بینی کرد که شانس چه کسی برای شهردار شدن بیشتر است و باید منتظر بررسی شاخص‌های مطرح شده باشیم.

امانی با بیان اینکه احتمال کاهش لیست نامزدهای پست شهردار تهران وجود دارد، تصریح کرد: البته بسیاری از این افراد که نام آنها در لیست آمده بازنشسته هستند و امکان شهردار شدن را ندارند مگر اینکه طبق قانون بازنشستگی استثنا شده باشند. به علاوه برخی دیگر نیز هیچ تمایلی به فعالیت در عرصه مدیریت شهری ندارند و هنوز مذاکراتی با آنها انجام نشده است.

وی تاکید کرد: در نهایت بسیاری از افراد این لیست حذف خواهند شد و به زودی یک لیست خلاصه تر و ده نفره ارائه خواهیم داد. این لیست ۱۰ نفر نیز باز مورد بررسی اعضای شورا قرار می‌گیرد و سپس یک لیست سه نفره ارائه و در نهایت گزینه نهایی انتخاب خواهد شد.

امانی اظهار داشت: لیست نهایی احتمالاً تا پایان نیمه اول مرداد ارائه خواهد شد و در آن تقریباً گزینه نهایی را تعیین خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی شایعات در خصوص قطعی شدن انتخاب یکی از گزینه‌ها برای جایگاه شهردار تهران مطرح شده است، عنوان کرد: هنوز نمی‌توان هیچ پیش بینی برای این مورد انجام داد و اعضا نمی‌توانند به صورت قطعی در این زمینه پاسخگو باشند اما باید منتظر بررسی نامزدهای مطرح شده و نتیجه مذاکره آقای چمران و سروری با آنها باشیم.