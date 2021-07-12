هشدار گرمای شدید در استان سمنان/ الزام صرفه جویی در مصرف انرژی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: نقشههای هواشناسی نشان میدهند که موج گرما از فردا سه شنبه وارد استان سمنان میشود و تا چند روزی مهمان شهرستانهای هشتگانه این استان است هواشناسی اعلام کرده در شرق و جنوب شرق کشور و مناطقی از سمنان، قم و استان مرکزی وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک خواهیم داشت.
هواشناسی همچنان بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان را برای فردا ۳۱ و ۴۲ درجه بالای صفر عنوان کرده که یکی از گرمترین ها از ابتدای سال جاری است. هشدارها اما فقط به گرمای هوا باز نمیگردد بلکه باید در زمینه مصرف برق و آب نیز صرفهجویی داشت از سوی دیگر کارشناسان برای سلامت افراد، مقابله با گرما زدگی، استفاده از ماسک در شرایط کرونایی و بهداشت تغذیه نیز هشدار میدهند.
بارشها آب رفتند
مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره وضعیت بارشهای سال جاری و با بیان اینکه در سال آبی جاری مجموعاً ۷۰ میلیمتر بارندگی را شاهد بودهایم، گفت: این میزان به نسبت بلندمدت ۴۲ درصد کمتر است که نشان میدهد سال سخت بارشی را خواهیم داشت.
ایرج مصطفوی با بیان اینکه میزان بارشها در سال آبی جاری در سطح استان سمنان نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد کاهش راه نشان میدهد، ابراز داشت: فقط ۵۲ درصد از نیاز آبی استان تأمین شده و ما متأسفانه ۴۸ درصد نیاز آبی در این استان خواهیم داشت که نشان میدهد سال ۱۴۰۰ سالی دشوار و سخت خواهد بود.
وی با بیان اینکه روند افزایش دما در استان به صورت سینوسی میباشد، یعنی شبها سرد و روزها به مرور افزایش دما خواهیم داشت، تاکید کرد: امسال با مشکل کم آبی شدید روبرو خواهیم بود زیرا در فصل تابستان بارش قابل توجهی نداشته و یا میزان بارندگیها بسیار کم است و این برایمان مشکل ایجاد میکند.
افزایش مصرف برق
نگاهی به نقشههای هواشناسی نشان میدهد که گرد و خاک و افزایش دمای هوا در تمام هشت شهرستان استان سمنان از فردا به تدریج آغاز میشود در نتیجه پیش بینی هواشناسی برای فردای سمنان دمای هوا با کمینه و بیشینه ۳۱ و ۴۲ درجه بالای صفر، برای شاهرود ۲۴ و۳۴ درجه بالای صفر، برای ایوان کی ۲۸ و ۴۰ درجه بالای صفر، گرمسار ۳۰ و ۴۲ درجه بالای صفر، دامغان با نم ۵۰ درصدی رطوبت ۲۴ و ۲۷ درجه بالای صفر خواهد بود که نسبت به روزهای قبل گرمتر است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه مصرف برق در استان بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۹ بیشتر شده است، گفت: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مصرف برق در استان با افزایش بیسابقهای روبرو بوده است از سوی دیگر باید گفت با افزایش هر یک درجه دمای هوا، بین ۱۰ الی ۱۵ مگاوات بار استان افزایش مییابد.
سید محمد موسوی زاده با بیان اینکه برای استان سمنان سقفی تعیین شده که باید در آن برق مصرف کند، تاکید کرد: با افزایش دمای هوا و ارتقای نیاز به مصرف وسایل گرمایشی به شد همراهی مردم اهمیت پیدا میکند، تاکید داشت: اگر میزان مصرف برق استان سمنان از سقف مجاز تعیینشده بیشتر شود، برای جلوگیری از فروپاشی شبکه برق، کارشناسان به ناچار به قطع برق خارج از برنامه برای حفظ تعادل شبکه برق اقدام میکنند.
وی گفت: صرفهجویی تنها راهکار حفظ پایداری شبکه توزیع برق و جلوگیری از خاموشیهای خارج از برنامه است و مشترکان با صرفهجویی در مصرف برق به تداوم جریان توزیع برق به شکل عادلانه و با هدف حفظ شبکه کمک کنند.
ادارات و بانکها ۵ شنبهها تعطیل شدند
یکی از اقداماتی که استانداری سمنان برای کاهش مصرف برق انجام داد تعطیلی پنجشنبههای ادارات و بانکها بود همچنین ساعات کاری بانکها به نظر میرسد کم و بین هفت و نیم تا ۱۳ و نیم تنظیم شده است همچنین استانداری سمنان طی دستورالعملی به ادارات خود و همچنین صنایع درباره مصرف برق هشدار داده است.
در اطلاعیه استانداری سمنان آمده است: به منظور کاهش چهار هزار مگاوات از مصرف برق کشور، کلیه صنایع موظفند به هر طریق از جمله انجام تعمیرات و تعطیلات تابستانی نسبت به کاهش مصرف خود متناسب با درخواست وزارت نیرو (شرکتهای برق) از تاریخ این تصویبنامه به مدت دو هفته مصرف برق خود را در حد ۱۰ درصد دیماند مصرفی محدود کنند. در صورت عدم همکاری، شرکتهای برق مجازند بلافاصله برق مشترک را قطع کنند.
پس از گذشت دو هفته کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیرو عنداللزوم نسبت به تمدید زمان و یا جابهجایی شرکتهای مشمول مشروط به حفظ سقف کاهش چهار هزار مگاوات تصمیمگیری خواهد کرد از سوی دیگر دستگاهها موظف هستند پس از ساعت اداری کلیه تأسیسات سرمایشی و سیستمهای برقی را از مدار خارج نموده و مدیریت مصرف انرژی را در دستور کار قرار داده و نظارت لازم بر اجرای مصوبات هیئت دولت به عمل آورند.
راهکارهای کاهش مصرف برق خانگی
یک کارشناس برق در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکارهای ساده کاهش مصرف برق در خانهها، میگوید: بیشتر برق مصرفی تابستان صرف چهار چیز میشود، کولر و سرمایشی ها، یخچال، پمپ آب و تلویزیون زیرا روزهای طولانی و گرم است و غالباً این نوع دستگاهها نیز از مصرف بیشتری به خصوص در ساعات پیک و اوج مصرف برخوردار هستند در نتیجه اگر بتوانیم در مصرف برق این دستگاهها کاهش را اعمال کنیم، مصرف برقمان کم میشود از سوی دیگر برعکس این ماجرا هم صادق است یعنی دیگر وسایل خانه مانند اتو، سشوار و… را در زمانی که این چهار وسیله برقی بیشترین استفاده دارند، را روشن نکرد.
محمد اسماعیل عابدینی با بیان اینکه استفاده از لامپ کم مصرف یکی دیگر از راههای کاهش مصرف برق است، تاکید کرد: مصرف لام پهای اس ام دی در خانه و خاموش کردن همین لامپها در نمای تزئینی خانهها یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام داد همچنین سرویس کولر و وسایل برقی برای اینکه راحت تر کار کرده و بار مضاعفی را نکشند الزامی است بهتر است در راهروها و راه پلههای منازل مسکونی از سنسورهای حساس به حرکت استفاده کرده تا در زمانی که تردد انجام نمیگیرد، انرژی الکتریکی به هدر نرود همچنین استفاده از فوتو سل که در نور خاموش میشود و در تاریکی فقط روشن میماند یک راه کاهش مصرف برق است.
وی با بیان اینکه عدم روشن گذاشتن چراغ در هنگام ترک خانه از دیگر کارهایی است که میبایست انجام داد، گفت: حتماً باید پریزهای نامربوط به خصوص شارژر موبایل را از برق کشید و نگذاشت که دائم در پریز بمانند از سوی دیگر ایجاد سایه بان برای کولر و قرار دادن درجه تنظیم هوای اسپیلت های گازی روی ۲۲ تا ۲۴ یکی دیگر از اقداماتی است که میتواند به ما کمک کند تا مصرف برق خانگی مان را کاهش دهیم مردم فراموش نکنند که وسیله برقی معیوب ممکن است بیشترین میزان برق را از شبکه بکشد.
کرونا و گرما
ممکن است مردم بگویند که گرمای شدید هوا سبب میشود تا ما نتوانیم از ماسک استفاده کنیم زیرا این ماسکها سبب تعرق میشوند و نفس کشیدن را دشوار میسازد این در حالی است که مهرناز بابایی پزشک عمومی و کارشناس حوزه سلامت و بهداشت درباره این موضوع به خبرنگار مهر، میگوید: استفاده از ماسکهای روشن همچنین تعویض زود به زود ماسک پس از خیس شدن، همراه داشتن ماسک اضافی، عدم استفاده از پارچههای مصنوعی و پلیاستر که نایلونی هستند و رطوبت را نگه میدارند و… همگی در زمره اقداماتی است که میبایست توسط مردم انجام شود.
بابایی با بیان اینکه نوشیدن آب کافی، کنترل دمای بدن، استفاده از مسیرهایی در بیرون از خانه که کمترین تماس با آفتاب را دارد، دوری از تجمعات، تعویض زود به زود ماسک جراحی و پرستاری و یا استفاده از ماسکهای پارچهای که قابلیت شستشو دارند از دیگر اقداماتی است که میتوان انجام داد، بیان داشت: مردم به یاد داشته باشند که هرگز ماسک خیس را با الکل اسپری نکنند و دوباره آن را استفاده نمایند زیرا الکل اصلاً خاصیت محافظت ماسک را از آن میگیرد و ماسک شما بی فایده میشود از سوی دیگر توجه داشته باشید که ماسک باید دهان و چانه را تا روی بینی بپوشاند وگرنه اگر به خاطر گرما قرار است پایین قرار گرفته و یا درز برای عبور هوا داشته باشد، با نزدن هیچ فرقی نمیکند.
وی با بیان اینکه بهترین راهکار این است که مردم دو ماسک پارچهای را همراه داشته و دو پلاستیک یک بار مصرف همیشه در کیف خودشان علاوه بر ماسک سه لایهای که بر صورت دارند، داشته باشند به محض اینکه ماسک اول خیس شد آن را در یک نایلون قرار داده محکم درب آن را ببندند دوباره ماسک دوم را استفاده کنند و به همین شکل تا ماسک سوم از آنجا که ماسکهای پارچهای قابل شستشو هستند بیا این روش فقط یک ماسک را دور میاندازید.
گرما زدگی و خطرات آن
ماسک تنها معضل برای گرما نیست بلکه امکان دارد مردم با گرما زدگی هم روبرو شوند. بابایی با بیان اینکه سردرد، سرگیجه، بیاشتهایی، گرفتگی عضلات، افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب، تشنگی بیش از حد و افزایش دمای بدن، علائم گرما زدگی هستند، گفت: در صورتی که گرمازدگی شدید است حتماً فرد مبتلا به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شود و تا زمانی که این کار صورت میگیرد حتماً باید به وی کمک کرد تا در مکانی که خلوت و دور از تجمع است، ماسکش را درآورده و از هوای تازه تنفس کند.
بابایی با بیان اینکه گرما زدگی صرفاً هم با ضعف و سرگیجه و… همراه نیست بلکه تغییر رنگ ادرار به زرد پر رنگ و نارنجی میتواند علائم آن باشد که میبایست حتماً آن را جدی گرفت، بیان داشت: نوشیدن آب و مراقبت از افزایش دمای بدن مهمترین موضوع در زمینه گرمازدگی است مردم باید در نظر داشته باشند که حتماً در صورت اجبار در فضای گرم و باز و زیر نور خورشید قرار بگیرند لباس نخی روشن بپوشند همیشه بطری آب همراه داشته باشند در ساعات اوج گرما بیرون نروند، در صورتی که در معرض گرما هستند یکباره آب سرد ننوشند زیرا باعث سکته میشود همچنین از انواع نوشیدنیهای خانگی مانند نعناع، سکنجبین و خیار و آب لیمو و… بنوشند که البته عطاریها و داروخانههای گیاهی میتوانند آنها را در اختیارشان قرار دهند.
وی با بیان اینکه قرار دادن ماسک تمیز و اصطلاحاً آک بند در داخل یک پلاستیک فریزر و قرار دادن آن در فریزر و یخ زدن هنگام بیرون رفتن خانه میتواند تا دقایقی بر چهره افراد قرار گرفته و احساس خنکی به آنها منتقل کند، افزود: در جریان قرار دادن هوا، استفاده از کولر اما نه به سرعت و هنگامی که بدن گرم بوده و عرق دارد زیرا باعث بیماری میشود، استفاده از هندوانه و آب فراوان و عدم استفاده از تب بر هایی مانند استامینوفن زیرا گرما زدگی با تب تفاوت دارد از دیگر مسائلی است که مردم باید آن را مورد توجه قرار دهند.
در نهایت باید گفت موج گرما دو چیز را از مردم استان سمنان میخواهد نخست صرفه جویی در مصرف انرژی و دوم سلامتی در برابر گرمازدگی و کرونا که امیدواریم در این روزهای گرم هر دو مقصود، با همراهی و همکاری مردم و مسئولان به دست بیاید.
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