خودنمایی شهر موتورسوارها درلیست تصادفات/ راکبانی که راوی مرگ شدند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: صدای دلخراش و گزنده کشیدن شدن آهن بر روی آسفالت مو بر تن آدم سیخ می‌کند، در چند لحظه موتورسیکلت مچاله و رد خون روی آسفالت سرت را به دوران می‌اندازد. آن‌طرف تر پیکر غرق به خون جوان رشته افکارت را پاره می‌کند، هویت این جوان در برخورد سر و صورتش به سنگ لبه خیابان کار شناسایی او را به طول می‌کشاند.

به نظر ۱۶ ساله می‌رسد. سرش پر ا ز باد غرور جوانی است، تیپ اسپرت زده و برای دیده شدن تک چرخ می‌زند. او فاقد کلاه ایمنی، گواهینامه و حتی مهارت لازم برای کنترل موتورش است، عشق موتور سواری یک لحظه رهایش نمی‌کند.

همین چند روز پیش بود که خبری مبنی بر کسب مقام نخست داراب در تصادفات برون شهری موتور سواران با ۲۱۱ مورد تصادف منجر به فوت بعد از شیراز در فضای مجازی منتشر شد.

خبری ناگوار، پر از درد و قابل تأمل. کسب رتبه نخستی که نه افتخار دارد و نه غرور آفرین، بلکه حامل پشیمانی و اندوهی است که تا همیشه در پی از دست دادن جوانان پرپر شده و یا از کار افتادگی برای مصدمان و خانواده‌های آنان به دنبال دارد.

داراب به نام شهر موتور سوارها معروف است

طبق گفته‌های مسئولان شهرستان داراب، بیشترین عامل مرگ مغزی در شهرستان داراب تصادف با موتورسیکلت است، واقعه‌ای تلخ که باید زنگ هشداری برای مردم خصوصاً جوانان و نوجوانان باشد.

حوادث جاده‌ای مملو از خاطرات تلخی است که روزانه در گوشه و کنار شهر داراب به گوش می‌رسد، حوادثی تلخ که موجب تأسف و تأثر هر بیننده و شنونده‌ای می‌شود.

داراب در کشور به نام شهر موتور سوارها معروف است، شهری که در استان فارس با فاجعه‌ای به نام تصادفات ناشی از موتور سیکلت با آن مواجه و راهکار درستی برای استفاده درست از این ارابه مرگ برای آن اندیشیده نشده است.

ناگفته نماند که از سوی مسئولان پلیس راهور طرح‌هایی نیز اجرا شده است، اما به نتیجه دلخواه نرسیده زیرا فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در این شهرستان تقریباً پایین است و خیابان‌ها و محورهای مواصلاتی این شهرستان به جولانگاه مرگ تبدیل شده است و هر روز قربانی می‌گیرد.

به جرأت می‌توان گفت یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در تصادفات منجر به جرح و فوت در داراب وجود تعداد زیاد موتور سیکلت سواران است که به دلیل رعایت نکردن دستور العمل های ترافیکی حوادث تلخی را رقم می‌زنند.

فرمانده پلیس راهور استان فارس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا برنامه پلیس راهور در خصوص کاهش تصادفات مؤثر بوده است، اظهار کرد: در صورتی که متولیان امر ترافیک برابر آنچه در قوانین و مقررات به آنها محول شده، پیگیری و اقدام لازم انجام دهند، قطعاً در مورد کنترل و کاهش تصادفات به ویژه تصادفات فوتی و جرحی اثر گذار خواهد بود.

سرهنگ صادق سلیمی با اشاره به آمار تصادفات این استان گفت: طبق آمارها در سه ماهه نخست امسال ۳۳ درصد از تصادفات استان فارس ناشی از تصادفات موتورسیکلت است.

وی ادامه داد: در همین مدت در کلانشهر شیراز نیز ۳۷ درصد از تصادفات به راکبین موتور سیکلتها اختصاص داشته است.

فرمانده پلیس راهور فارس تاکید کرد: در ۷۰ درصد از کل تصادفات، رانندگان دارای گواهینامه هستند و در تصادفات موتورسیکلت‌ها ۴۰ تا ۵۰ درصد فاقد کلاه ایمنی هستند.

سرهنگ سلیمی، برلزوم پیشگیری از وقوع تصادفات رانندگی تاکید وتوصیه کرد: باید پیروی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در سرلوحه کارها قرار گیرد.

فرمانده پلیس راهور استان فارس اضافه کرد: نیاز است که مردم، خصوصاً راکبین موتورسیکلت با رعایت و اجرای قوانین زمینه ساز کاهش تلفات و حوادث رانندگی باشیم.

او متذکر شد: با توجه به شکل ظاهری و شتابی که موتور سیکلت دارد، در بین تصادفات بیشترین آمار فوتی و جرحی را به خود اختصاص داده، از این رو از راکبین و ترک نشینان موتورسیکلت تقاضا می‌شود که استفاده از کلاه ایمنی را سرلوحه کار خود قرار داده و بهنگام رانندگی از انجام هرگونه حرکات مارپیچ، صدای ناهنجار، تک چرخ زدن، عبور از چراغ قرمز و سایر حرکات مخاطره آمیز خودداری کنند.

سرهنگ سلیمی ادامه داد: راکبین موتورسیکلت‌ها توجه داشته باشند که سرما و گرمای هوا باعث نشود تا از کلاه ایمنی استفاده نکنند چرا که بیشترین صدمات و جراحات تصادفات موتورسیکلت ناشی از ضربه به سر می‌باشد.

فرمانده پلیس راهور استان فارس از ممنوعیت نصب بوق‌های غیر ضروری و غیر مجاز و آزار دهنده و اگزوزهایی که باعث آلودگی صوتی و هوا می‌شوند برای راکبین موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: کلیه عوامل انتظامی و راهنمایی و رانندگی در صورت مشاهده برابر ضوابط و مقررات نسبت به برخورد و توقیف اقدام خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در کشور به لحاظ شهرستانی، داراب بیشترین موتورسیکلت را دارا و به شهر موتورسواران مشهور است، لازم است کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی توسط راکبین موتور سیکلت ها رعایت شود.

بدون شک در صورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی درصد قابل توجهی از تصادفات کاهش می‌یابد.