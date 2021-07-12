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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۹:۳۱

وزارت‌ امورخارجه منتشر کرد؛

آخرین گزارش دولت روحانی از «برجام»

آخرین گزارش دولت روحانی از «برجام»

سخنگوی وزارت امور خارجه از تقدیم بیست و دومین گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه در خصوص برجام به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از تقدیم بیست و دومین گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه در خصوص برجام شامل آخرین وضعیت مذاکرات جاری به مجلس شورای اسلامی تا دقایقی دیگر خبر داد.

بر اساس تبصره یک قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی مقرر داشت که «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»

بر اساس این تبصره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مذاکرات وین به منظور احیای برجام از فروردین ماه امسال (۱۴۰۰) کلید خورد و تاکنون ۶ دوره آن برگزار شده است.

ششمین دور مذاکرات وین به منظور احیای برجام به مدت ۹ روز (از ۲۲ خرداد ماه) با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه و دو روز بعد از برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران در شهر وین اتریش پایان یافت.

دستگاه دیپلماسی امروز (دوشنبه) در گزارشی که به امضای محمدجواد ظریف رسیده به تشریح و واکاوی آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای پرداخت. متن کامل این گزارش را (اینجا) بخوانید.

کد مطلب 5255929

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      فکری شایسته برای نجات انقلاب و پاسداری از خون شهیدان کرده و از این همه دروغ ، ریا ، تزویر و عوام فریبی دست بردارید ۱۷

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