ایرانیان خارج از کشور سفیران اسلام و انقلاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی شب گذشته در جمع خانواده ها و اعضای سفارت ایران در سنگال گفت : در سفر مسئولان ایران به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی ارادت و علاقه مردم این کشورها به ایران و انقلاب اسلامی کاملا نمایان می شد و این مسئله به دلیل عظمت انقلابی است که قلوب مردم جهان را تسخیر کرده است.

رئیس قوه قضائیه گفت: ایرانیان مقیم خارج از کشور قدر مقام و جایگاه خود را بدانند و از این فرصت برای افزودن سربلندی اسلام و ایران استفاده کنند.

وی گفت : امروزه نظام جمهوری اسلامی ایران با عنایت امام زمان (عج) و رهبری امام گونه مقام معظم رهبری دارای جایگاه بسیار مناسبی در جهان است.

وی تصریح کرد: امروز ادبیات جهان اسلام و تمام انسانهای آزاده جهان که مخالف استکبار هستند وام گرفته از ادبیات مبارزه جهاد و مقاومت امام خمینی (ره) است.

آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: تکیه بر اصالت ، هویت اسلامی ، ملی و برگشت عمیق به اصول متعالی اسلام و قرآن و ظلم ستیزی از خصیصه های امروز جهان اسلام است که ثمره راه و تلاش امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی است.

رئیس قوه قضاییه ، بازگشت عمیق به معنویت را که به برکت انقلاب اسلامی فراهم شده است فرصت بسیار مناسبی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور دانست تا بتوانند با استفاده از این فرصت و بر اساس سلوک رفتار و گفتار دینی و اسلامی و ایرانی خود به پیشرفت معنویت و استحکام جایگاه ایران در جهان کمک کنند.