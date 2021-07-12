هوای اصفهان و دو شهر مجاور ناسالم است

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ۱۲۳ برای سومین روز متوالی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کیفی هوا در دو ایستگاه پر تردد میدان احمدآباد و بزرگراه خرازی به ترتیب با شاخص ۱۵۴ و ۱۵۲ برای عموم شهروندان ناسالم است، افزود: میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاه خیابان استانداری با شاخص ۱۲۷، باهنر با شاخص ۱۱۴، رهنان با شاخص ۱۳۷، فرشادی با شاخص ۱۱۶، کاوه با شاخص ۱۲۷، میرزا طاهر با شاخص ۱۱۲ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۲۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در ایستگاه خیابان پروین با شاخص ۶۳ در وضعیت قابل قبول است، اضافه کرد: شاخص‌های کیفی هوای پنج ایستگاه پایش خیابان‌های رودکی، باغ غدیر، انقلاب، دانشگاه و کرد آباد به علت قطعی سیستم، در دسترس نیست.‌

مزارع گفت: کیفیت هوای شهرهای مبارکه با شاخص ۶۲ در وضعیت قابل قبول و در شاهین شهر و سجزی به ترتیب با میانگین ۱۰۲ و ۱۲۰ برای گروه‌های آسیب پذیر (کودکان کمتر از پنج سال، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی) ناسالم است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان امروز به سبب وزش باد به نسبت شدید در مناطق شمال و شرق استان خیزش گرد و خاک در این مناطق و غبار آلودگی هوا به ویژه در نواحی مرکزی از جمله کلانشهر اصفهان پیش‌بینی شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.