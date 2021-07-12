به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم موسوی گفت: در این طرح برنامه‌های کاروان سلامت، حمایتی و معیشتی، توزیع بسته‌های فرهنگی، توزیع آب معدنی، تامین و نصب دستگاه تصفیه آب آشامیدنی برای روستائیانی که آب دارند اما این مایع حیاتی آنها بهداشتی و سالم نیست، از مهمترین وظایف هلال احمر استان زنجان در روستای دهک شهرستان نهبندان است.

وی یادآوری کرد: با توجه به اینکه مشکل اصلی امسال در سطح کشور تنش آبی و کم آبی است و خشکسالی گریبانگیر هموطنان در استان خراسان جنوبی شده است در تلاش هستیم رنج و آلام این هموطنان را کاهش دهیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان اظهار داشت: در برنامه کاروان سلامت با همکاری پزشکان متخصص و عمومی داوطلب هلال احمر اقدام به ویزیت رایگان ارائه خدمات درمانی و دارویی رایگان برای این روستا در نهبندان خواهیم کرد.

موسوی با بیان اینکه اقدامات حمایتی و معیشتی نیز از دیگر برنامه‌هایی به شمار می‌رود که در طرح " نذر آب ۴ " اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این برنامه نیز با همکاری و کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین و نیکوکاران و شهروندان نوعدوست استان بسته‌های معیشتی جمع آوری و توزیع خواهیم کرد.

وی از همه خیران، نیکوکاران، داوطلبان و سایر هموطنان نوعدوست در سراسر کشور در خصوص کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای مردم روستای دهک در نهبندان دعوت به همکاری کرد و گفت: در برنامه فرهنگی دیگری با حمایت‌های خیرین، نیکوکاران، داوطلبان و همه مردم نوعدوست استان زنجان اقدام به توزیع بسته‌های فرهنگی اعم از لوازم التحریر، کیف و کفش برای دانش آموزان و توزیع اسباب بازی برای کودکان در روستای دهک شهرستان نهبندان خواهیم کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: برای اجرای این برنامه‌ها در روستای محروم و نیازمند شهرستان نهبندان، هلال احمر زنجان نیازمند کمک‌های همه خیرین، نیکوکاران، داوطلبان و مردم نوعدوست از استان و حتی خارج از این استان است تا همچون سال‌های گذشته این مجموعه را در اجرای طرح نذر آب ۴ حمایت و مساعدت کنند.

موسوی خاطرنشان کرد: خیران، نیکوکاران، مردم نوعدوست، داوطلبان و همه علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را برای کمک به هموطنان در روستای دهک شهرستان نهبندان به شماره حساب ‭۴۹۷۸۶۳۶۹۸۲‬ در نزد بانک ملت به نام جمعیت هلال احمر استان زنجان واریز کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: علاوه بر این از طریق شماره کارت ‭۶۱۰۴۳۳۷۴۲۸۴۷۴۶۶۰‬ آماده دریافت کمک‌های همه هموطنان در سراسر کشور هستیم.

موسوی اظهارداشت: شماره شبا ۹۳۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰‭۴۹۷۸۶۳۶۹۸۲‬ IR دیگر راه دریافت کمک‌های هموطنان نوعدوست است و دستگیری از مستمندان و انفاق به نیازمندان از زیباترین خصلت‌های مومنان به شمار می‌رود و این مهم در دین اسلام مورد توجه جدی قرار گرفته است.