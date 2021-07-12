به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم موسوی گفت: در این طرح برنامههای کاروان سلامت، حمایتی و معیشتی، توزیع بستههای فرهنگی، توزیع آب معدنی، تامین و نصب دستگاه تصفیه آب آشامیدنی برای روستائیانی که آب دارند اما این مایع حیاتی آنها بهداشتی و سالم نیست، از مهمترین وظایف هلال احمر استان زنجان در روستای دهک شهرستان نهبندان است.
وی یادآوری کرد: با توجه به اینکه مشکل اصلی امسال در سطح کشور تنش آبی و کم آبی است و خشکسالی گریبانگیر هموطنان در استان خراسان جنوبی شده است در تلاش هستیم رنج و آلام این هموطنان را کاهش دهیم.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان اظهار داشت: در برنامه کاروان سلامت با همکاری پزشکان متخصص و عمومی داوطلب هلال احمر اقدام به ویزیت رایگان ارائه خدمات درمانی و دارویی رایگان برای این روستا در نهبندان خواهیم کرد.
موسوی با بیان اینکه اقدامات حمایتی و معیشتی نیز از دیگر برنامههایی به شمار میرود که در طرح " نذر آب ۴ " اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این برنامه نیز با همکاری و کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین و نیکوکاران و شهروندان نوعدوست استان بستههای معیشتی جمع آوری و توزیع خواهیم کرد.
وی از همه خیران، نیکوکاران، داوطلبان و سایر هموطنان نوعدوست در سراسر کشور در خصوص کمکهای نقدی و غیرنقدی برای مردم روستای دهک در نهبندان دعوت به همکاری کرد و گفت: در برنامه فرهنگی دیگری با حمایتهای خیرین، نیکوکاران، داوطلبان و همه مردم نوعدوست استان زنجان اقدام به توزیع بستههای فرهنگی اعم از لوازم التحریر، کیف و کفش برای دانش آموزان و توزیع اسباب بازی برای کودکان در روستای دهک شهرستان نهبندان خواهیم کرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: برای اجرای این برنامهها در روستای محروم و نیازمند شهرستان نهبندان، هلال احمر زنجان نیازمند کمکهای همه خیرین، نیکوکاران، داوطلبان و مردم نوعدوست از استان و حتی خارج از این استان است تا همچون سالهای گذشته این مجموعه را در اجرای طرح نذر آب ۴ حمایت و مساعدت کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: خیران، نیکوکاران، مردم نوعدوست، داوطلبان و همه علاقهمندان میتوانند کمکهای نقدی خود را برای کمک به هموطنان در روستای دهک شهرستان نهبندان به شماره حساب ۴۹۷۸۶۳۶۹۸۲ در نزد بانک ملت به نام جمعیت هلال احمر استان زنجان واریز کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: علاوه بر این از طریق شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۴۲۸۴۷۴۶۶۰ آماده دریافت کمکهای همه هموطنان در سراسر کشور هستیم.
موسوی اظهارداشت: شماره شبا ۹۳۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۹۷۸۶۳۶۹۸۲ IR دیگر راه دریافت کمکهای هموطنان نوعدوست است و دستگیری از مستمندان و انفاق به نیازمندان از زیباترین خصلتهای مومنان به شمار میرود و این مهم در دین اسلام مورد توجه جدی قرار گرفته است.
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