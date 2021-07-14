برگزاری جلسات منتخبان شهر تبریز برای انتخاب رئیس شورا و شهردار

احد صادقی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران مهر اظهار داشت: در خصوص انتخاب رئیس شورا و شهردار، باتوجه به وضعیت موجود شهر و گزارشی که به دست رسیده، جلساتی برگزار شده است.

صادقی در ادامه با تاکید بر اهمیت انتخاب صحیح رئیس شورا و شهردار افزود: یکی از پیام‌های انتخاباتی ششمین دوره انتخابات شورای شهر تبریز، خستگی مردم از رانت و ثروت بود که با انتخاب‌هایشان ثابت کردند که خواستار تغییر وضعیت موجود شهر هستند، بنابراین ما نیز همین موضوع را در اولویت قرار داده و یکی از اصلی ترین شاخص‌های خود را در انتخاب شهردار و رئیس شورا، نه به رانت و ثروت قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه شهردار منتخب باید با وضعیت موجود شهر خودش را تطبیق دهد، ادامه داد: طرف حساب شهردار مردم است، فردی که انتخاب خواهد شد باید بر اساس شناختی که از خواسته‌های مردم دارد و شرایط حاکم بر تبریز قدم‌های مثبتی در راستای آبادانی شهر بردارد.

صادقی با ابراز تأسف از اینکه هزینه‌ای که مدیران به شهرداری تحمیل می‌کنند بیشتر از هزینه‌های کارگران است گفت: یکی از اصلی ترین وظایف شهردار متخصص این است که ضمن تعامل و ارتباط مؤثر با شورا، شهرداری، ارگان‌ها، سازمان‌های مختلف و نمایندگان مجلس بتواند بدون تأثیر پذیری از رانت و لابی، مدیران متعهد و متخصص را پای کار کشیده و باعث ایجاد تحول در مدیریت شهری بشود.

وی ادامه داد: یکی از اساسی‌ترین موضوعات شهرداری درآمد است، در ۳ ماهه اول به دلیل اینکه مدیران شهرداری درگیر تبلیغات و انتخابات بودند درآمد مطابق با هزینه‌ها نبود، شهرداری فقط توانسته بود ۳۰۰ میلیارد درآمد زایی کند در حالی که فقط ۴۵۰ میلیارد پرداخت حقوق داشته است.

صادقی ضمن بیان اینکه انرژی و تحرک جوانی موجب برکات زیادی برای شهرمان خواهد بود تاکید کرد: تمایل به عدم معامله گری پیامی بود که مردم در انتخاب شورا ثابت کردند ما نیز همین شاخص را در برنامه‌های پیش رو لحاظ خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تبریز در حوزه عدالت شهری و اجتماعی کاستی زیاد دارد گفت: با توجه به وضعیت حاکم بر شهر و شهرداری تبریز اگر شورا بتواند فارغ از سایر فعالیت‌ها، مانع معامله‌های نامشروع در شهرداری شود و نیروهای انسانی به کار گرفته شده را ساماندهی کند وضعیت پیش رو نسبت به وضعیت موجود قابل قبول تر خواهد بود.

صادقی با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت حمل و نقل عمومی شهر تبریز افزود: وضعیت اتوبوس‌های شرکت واحد تبریز قابل قبول نیست و اگر در مهر ماه مدارس بازگشایی شود، در حوزه حمل و نقل عمومی دچار مشکل اساسی خواهیم شد.