پیشرفت ۶۸ درصدی پروژه تالار مرکزی سنندج

عبیدالله رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حمایت ویژه استاندار کردستان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال ۹۹ بودجه پروژه تالار مرکزی سنندج نسبت به سال مالی گذشته چهار برابر شد.

وی افزود: شروع عملیات اجرایی این پروژه از سال ۸۲ بوده و تا پایان سال ۹۶ که پروژه ملی بود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافته بود اما در سال ۹۷ و با استانی شدن پروژه شاهد جهش در اعتبارات اختصاصی بودیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اعلام کرد: در بودجه سال ۹۷ با تخصیص ۱۰۰ درصدی ۱۹ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص داده شد.

رستمی افزود: در بودجه سال ۹۸ جمعاً ۹ میلیارد با تخصیص ۱۰۰ درصدی و در بودجه سال ۹۹ علیرغم تمام مشکلات تحریم و کرونا ۳۷ میلیارد با تخصیص ۱۰۰ درصدی به این پروژه اختصاص پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیشرفت پروژه از سال ۸۲ تا پایان ۹۶ در عرض ۱۴ سال ۲۵ درصد بوده و از سال ۹۷ تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ شاهد پیشرفت ۴۳ درصد دیگر و در مجموع پیشرفت ۶۸ درصدی این پروژه هستیم.

رستمی اظهار کرد: میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام ابنیه شامل ساختمان پروژه تالار مرکزی سنندج ۹۰ میلیارد تومان و برای تجهیزات ساختمانی پروژه تالار مرکزی ۲۸ میلیارد تومان است و امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان و پیگیری نمایندگان مجلس شاهد تخصیص این اعتبار در سریع‌ترین زمان ممکن باشیم.

وی افزود: پروژه تالار مرکزی سنندج با ۱۴ هزار متر مربع زیربنا و در پنج طبقه دارای تالار هزار و ۲۰۰ نفره، سالن چند منظوره سینما، تئاتر، موسیقی ۱۳۰ نفره، پلاتو های متعدد، کارگاه دکور، کارگاه لباس، کارگاه رنگ، نگار خانه، سایت اداری، پارکینگ و مهمانسرای vip است.