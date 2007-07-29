احتمال لغو کنسرت شجریان

به گزارش خبرنگار مهر، به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی ورود به تالار بزرگ کشور برای عوامل اجرایی کنسرت استاد شجریان از دیروزممنوع شده است. بنابراین به نظر می رسد کنسرت شجریان که فردا شب اولین اجرای آن خواهد بود لغو می شود.

حمیدرضا نوربخش درباره این موضوع به مهر گفت : اداره اماکن با ارسال نامه ای به تالار وزارت کشور دستور داده است تا از ورود تجهیزات کنسرت، ازجمله وسایل صدابرداری و دکور ممانعت به عمل بیاید و این در حالی است که ما کمتر از 30ساعت به شروع کنسرت داریم و تا کنون هیچ کاری انجام نشده است.

مدیرعامل خانه موسیقی ایران با اشاره به اینکه مجوز این برنامه قبلا از سوی وزارت ارشاد صادر شده وهماهنگی های لازم برای اجرای این کنسرت از طرق قانونی طی شده است عدم همکاری اداره اماکن را برای برگزار نشدن این کنسرت غیرمسئولانه خواند.

گفتنی اینکه کلیه 19هزاربلیت شش شب این برنامه به فروش رفته و فردا بیش از سه هزار نفر برای شرکت در کنسرت به تالار بزرگ کشور مراجعه می کنند.