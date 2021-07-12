تعداد فوتی های کرونا در آذربایجان غربی از مرز ۴۸۰۰ نفر گذشت

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی ۲۹۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۱۰۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان بستری شده اند.

وی ادامه داد: هم اکنون از ۶۴۶ بیمار، ۱۶۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و ۲۹ بیمار هم به دستگاه تنفس مصنوعی متصل هستند.

آقازاده افزود: ارومیه با ۵۵، خوی با ۲۳ و مهاباد و تکاب هر کدام با چهار بیمار جدید بیشترین تعداد بستری را در استان داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه در رنگ بندی جدید کرونایی نیز خوی در وضعیت قرمز قرار گرفته است، گفت: هم اکنون شهرستان‌های ارومیه، سلماس، شاهین دژ، میاندوآب، ماکو، بوکان، پیرانشهر، چالدران و اشنویه در وضعیت نارنجی کرونایی و سایر شهرستان‌ها نیز کماکان در وضعیت زرد قرار دارند.