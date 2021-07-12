رعایت حجاب و عفاف عاملی مهم در ‌ایجاد امنیت و استحکام خانواده

اعظم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مبارکی روز اول ذی الحجه؛ سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، اظهار داشت: نامگذاری این روز به عنوان روز ازدواج فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ساده زیستی، تسهیل در امر ازدواج و ترویج قناعت است.

کاظمی ۲۱ تیر ماه روز ملی عفاف وحجاب را نماد فرهنگ اسلامی دانست و ادامه داد: این روز یادآور واقعه به شهادت رسیدن جمع زیادی از مومنین در مسجد گوهرشاد مشهد است.

وی افزود: ضرورت دارد در این روز برنامه ها و فعالیت های فرهنگی ویژه ای برای گرامیداشت حوادث تاریخی و ارزش های فرهنگی عفاف و حجاب، تدوین و اجرا شود.

‌کاظمی با بیان اینکه برازندگی شاخصه ای است که به دنبال عفاف تحقق می یابد، اظهار کرد: برازندگی جنسیت نمی شناسد و زنان و مردان می توانند عفیف باشند با این وجود حجاب حائلی است که این برازندگی را زیباتر و مستحکم تر می‌سازد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: رعایت حجاب و عفاف در جامعه، عامل بسیار مهمی در استحکام خانواده و ایجاد امنیت است و این مهم در صورتی محقق می شود که به درستی در بین زن و مرد و دختر و پسر تبیین شود.

کاظمی یادآور شد: هم‌زمان با هفته حجاب و عفاف، حوزه بانوان و خانواده فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی برنامه هایی مرتبط با این هفته ازجمله مسابقات اجتماعی، فرهنگی و هنری و دوره های آمورشی را پیش بینی کرده اند که این برنامه ها با توجه به وجود موج پنجم کرونا در استان بر بستر فضای مجازی برگزار می شود.