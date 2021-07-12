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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۱

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تاکید کرد؛

رعایت حجاب و عفاف عاملی مهم در ‌ایجاد امنیت و استحکام خانواده

رعایت حجاب و عفاف عاملی مهم در ‌ایجاد امنیت و استحکام خانواده

یزد- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد گفت: رعایت حجاب و عفاف توسط افراد جامعه، عامل بسیار مهمی در استحکام خانواده و ایجاد امنیت است.

اعظم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مبارکی روز اول ذی الحجه؛ سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، اظهار داشت: نامگذاری این روز به عنوان روز ازدواج فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ساده زیستی، تسهیل در امر ازدواج و ترویج قناعت است.

کاظمی ۲۱ تیر ماه روز ملی عفاف وحجاب را نماد فرهنگ اسلامی دانست و ادامه داد: این روز یادآور واقعه به شهادت رسیدن جمع زیادی از مومنین در مسجد گوهرشاد مشهد است.

وی افزود: ضرورت دارد در این روز برنامه ها و فعالیت های فرهنگی ویژه ای برای گرامیداشت حوادث تاریخی و ارزش های فرهنگی عفاف و حجاب، تدوین و اجرا شود.

‌کاظمی با بیان اینکه برازندگی شاخصه ای است که به دنبال عفاف تحقق می یابد، اظهار کرد: برازندگی جنسیت نمی شناسد و زنان و مردان می توانند عفیف باشند با این وجود حجاب حائلی است که این برازندگی را زیباتر و مستحکم تر می‌سازد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: رعایت حجاب و عفاف در جامعه، عامل بسیار مهمی در استحکام خانواده و ایجاد امنیت است و این مهم در صورتی محقق می شود که به درستی در بین زن و مرد و دختر و پسر تبیین شود.

کاظمی یادآور شد: هم‌زمان با هفته حجاب و عفاف، حوزه بانوان و خانواده فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی برنامه هایی مرتبط با این هفته ازجمله مسابقات اجتماعی، فرهنگی و هنری و دوره های آمورشی را پیش بینی کرده اند که این برنامه ها با توجه به وجود موج پنجم کرونا در استان بر بستر فضای مجازی برگزار می شود.

کد مطلب 5255999

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