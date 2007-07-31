تابستان؛ تک زنگ معرفت در تلویزیون نواخته شد

رسانه به عنوان ابزاری تأثیرگذار نقش مهمی در جهت دهی به افکار عمومی، سازندگی فکر و اندیشه و تقویت دیدگاهها دارد .

شک نیست در چنین شرایطی با بهره گیری مناسب از این ظرفیت تأثیرگذار می توانند در راستای ارتقاء معرفت عمومی در زمینه های مختلف تعیین کننده بوده و به خوبی ایفای نقش کند .

رسانه به عنوان واسطه بین مردم، واقعیتها و رویدادها، می بایست آینه وفادار رخدادها و مباحثی چون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری باشد که در این میان البته مباحث فرهنگی ابعاد وسیعی را شامل می شود، به طوری که رویدادهای دینی و مذهبی نیز در این حوزه جای می گیرند .



به همین دلیل برنامه سازان و رسانه در حقیقت امانتدار مردم در راستای دستیابی به اطلاعات مفید هستند و باید این امانت را به خوبی ادا کنند.

حق مردم در جامعه اسلامی بر رسانه ها این است که از موضوعات مفید، لازم و منطبق با مصالح جامعه برخوردار باشند.

رویکرد صداوسیما در پرداختن به مباحث مختلف و کاربردی رسالتی است که می بایست همواره مورد توجه برنامه سازان و فعالان رسانه ای باشد .

صرف نظر از ضعفهای بسیاری که این رسانه ملی و فراگیر از آن رنج می برد و در این مقال، مجال پرداختن به آنها نیست، حرکت مثبت و ارزشمندی را مدتی در این رسانه شاهد هستیم که در کنار تمام انتقاداتی که به این رسانه می شود، از این اقدام نیز نباید گذشت .

مسابقات قرآنی با طرح مباحثی از دل آیات الهی، از جمله فعالیتهای اخیر صداوسیما است که در تشویق و گرایش مخاطبان، به ویژه نسل نوجوان و جوان به جستجو و کنکاش در قرآن کریم، مفید و مؤثر بوده است .

شک نیست این اقدام به طور غیر مستقیم در برقراری ارتباط با قرآن، این کتاب هستی بخش تعیین کننده بوده و مباحث و مبانی آن را نیز در پی خواهد داشت .

"از تو می پرسند" نیز عنوان مسابقه ای است که به تازگی از سوی رسانه ملی برگزار می شود، شیوه برگزاری مسابقه فوق به این شکل است که تمام شبکه های سیما مسابقه را که چند گزینه ای است در فواصل برنامه ها پخش می کنند .

دو نکته قابل توجه در این مسابقه وجود دارد، اول سؤالات است که اغلب معرفتی، اخلاقی و دینی بوده و نکته دوم نیز معرفی منبعی برای مطالعه و دستیابی به پاسخ پرسش طرح شده است که از دل آثار استاد شهید مرتضی مطهری، استخراج شده اند .

بی تردید طرح سؤال در حیطه های عنوان شده و معرفی منبع، زمینه و بستر لازم برای مطالعه بیشتر و کسب آگاهیهای گسترده تر را برای طیف وسیع علاقمند به شرکت در مسابقات تلویزیونی فراهم می آورد .

با توجه به قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش قابل توجه مخاطبان تلویزیون که قشر نوجوان و جوان غالب آنها را تشکیل می دهند، این اقدام راهکاری ارزشمند و تأثیرگذار برای ایجاد انگیزه به منظور مطالعه و در عین حال، کسب معلومات است که شاید در شرایط عادی چندان توجهی به آن نشود .

ارتقاء معرفت عمومی از جمله دستاوردهایی است که با رویکرد مناسب رسانه ملی و پرداخت مناسب به آن، می توان در طولانی مدت انتظار داشت .