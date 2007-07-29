قطر رسما میزبان جام ملت های آسیا 2011 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قطر به عنوان تنها نامزد میزبانی این دوره از رقابت ها بود و کنفدراسیون فوتبال آسیا توانایی این کشور را در خصوص برگزاری این رقابت ها تایید کرد. هندوستان و ایران پیشنهاد اولیه خود را برای میزبانی جام ملت های آسیا 2011 ارائه کردند اما تا قبل از برگزاری کمیته نهایی برای انتخاب میزبان رقابت ها از پیشنهاد خود انصراف دادند.

بر پایه این گزارش، محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: فکر می کنم قطر برگزار کننده تورنمنت بزرگی خواهد بود. رقابت های جام ملت های آسیا از این به بعد متفاوت با آنچه خواهد بود که تا پیش از این شاهدش بوده ایم. چه به لحاظ امکانات ، چه به لحاظ تماشاگر و چه به لحاظ استانداردهای برگزاری. من به شما قول می دهم.

قطر در سال 1988 میزبان این رقابت ها بود و به همراه ایران(1968 و 1976) تنها کشورهایی هستند که بیش از یک بار میزبانی این رقابت ها را بر عهده می گیرند.