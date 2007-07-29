برگزیده مقالات درباره شاهنامه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهنامه فردوسی از محبوب ‌ترین کتاب ‌های ایرانیان در طی هزار سال گذشته بوده ‌است؛ از این ‌رو نسخه‌های بسیاری از این اثر گران‌بها توسط علاقه ‌مندان این کتاب به ‌دست ما رسیده‌ است. از سویی، علاقه گذشتگان به استنساخ شاهنامه باعث شده‌ است تا کاتبان و حتی شاهنامه‌ خوانان بنا بر انگیزه‌های گوناگونی که داشته‌اند، در متن اصلی آن دخل و تصرف کنند.

از مهم ‌ترین این تصرفات می توان به حذف بیت‌ها و افزودن بیت ‌های دیگر، تصرف در حوزه واژه‌ها و ساختار نحوی متن، (بدین‌سان که در هنگام کتابت، واژه‌های رایج در فارسی معیار عصر خود را به‌جای واژه‌های کهن و متروک شاهنامه می‌نشاندند یا برخی ساخت ‌های نحوی کهن متن اصلی را دگرگون می‌ ساختند) و ذوق ‌ورزی ‌های برخی کاتبان خوش‌ ذوق در تغییر مصراع‌ها و بیت‌ها اشاره کرد.

مجموعه حاضر، شامل مقالات و نقدهایی درباره شاهنامه و نسخه‌های متعدد شاهنامه و تصحیحات موجود از این اثر است. مقاله‌ها و نقدهایی که در این مجموعه گرد آمده، از سال 1378 تا 1384 در شماره‌ های مختلف نشر دانش چاپ شده ‌است.

برگزیده مقاله‌های نشر دانش (11) درباره شاهنامه، تألیف ابوالفضل خطیبی است که در 2000 نسخه و به ‌بهای 23000 ریال، توسط مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده ‌است.