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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۱۰

جمعی از اساتید بسیجی حوزه علمیه قم:

وضعیت عفاف و حجاب در جامعه زیبنده ایران اسلامی نیست

وضعیت عفاف و حجاب در جامعه زیبنده ایران اسلامی نیست

قم- جمعی از اساتید بسیجی حوزه در بیانیه ای ضمن حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و محکومیت ترویج بی حجابی در سطح جامعه، وضعیت عفاف و حجاب در جامعه را زیبنده ایران اسلامی ندانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر: جمعی از اساتید بسیجی حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای، ضمن حمایت روزافزون از گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و محکومیت شدید عاملان و مزدوران داخلی و ایادی استکبار مروج بی‌عفتی و بی‌حیایی در سطح جامعه، آورده‌اند: اعلام می‌داریم که اکنون وضعیت عفاف و حجاب جامعه تا نقطه‌ی مطلوب فاصله‌ی زیادی دارد.

متن بیانیه به این شرح است:

هو الرحمن
حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند: اهل العفاف اشراف الاشراف (میزان‌الحکمه: ج ۲۴ ص ۱۲۵)

حجاب، جز ضروریات دین و از مؤکدات آیات و روایات است و این فریضه موجب حفظ عزت و کرامت زنان و مردان و تشخّص و ارزش‌گذاری به مقام زن وصیانت از حریم و شخصیت انسانی اوست.

امروزه، در شرایطی که بدخواهان نظام اسلامی و استکبار جهانی، در قتل‌عام فرهنگی قصد دارند، این عزت و افتخار زن مسلمان را هتک کنند و با شبهه و تمسخر در تلاش‌اند این زینت بندگی را از آنان بگیرند و برای سوداگری رذیلانه و لذت‌جویی حیوانی از ریحانه آفرینش، مزورانه‌تر و خوفناک‌تر از رضاخان قلدر، در تلاش‌اند پوشش اسلامی - ایرانی را مخالف با آزادی زن معرفی کنند تا به هدف پست خود برسند، وظیفه‌ی اصلی به دوشِ همه مردان مؤمن و زنان مؤمن در جامعه اسلامی است تا این زینت و تاج بندگی را پاس بدارند. وقتی، شیادان و خناسان بر ترویج فحشاء و بی‌عفتی تلاش بی وقفه دارند، باید یکایک هم‌وطنان عزیز و مسئولان و نخبگان، مراقبت نمایند تا این سرمایه بی‌بدیل عفاف و غیرت، به تاراج نرود و این امر میسر نمی‌شود، مگر اینکه یک عزم همگانی، توسط قوای سه‌گانه و دستگاه‌های متولی و بخصوص حوزه‌های علمیه، به‌عنوان علمداران و رهبران تمدن و فرهنگ ناب اسلامی، صورت گیرد. حادثه ۲۱ تیر ۱۳۱۴ نمونه‌ای از حرکت سازماندهی شده دشمنانِ سفاک و ظالمی است که با عناوین جذاب و فریبنده از جمله کشف حجاب، به چیزی جز نابودیِ کیان خانواده و لگدمال شدن شخصیت و کرامت بانوان، نمی‌اندیشند.

امروز نیز دشمنان قسم‌خورده‌ی فرهنگ ایران اسلامی، کاملاً به‌صورت آشکار و میدانی وارد عمل شده و در غفلتِ محضِ برخی متولیان و مسئولین ذی‌ربط که گاهی بی‌برنامه، سطحی‌نگر، ناهماهنگ و مسئولیت‌ناپذیرند ووظایف ذاتی خود را بر گردنِ نهاد دیگری می‌اندازند وبا استفاده از عرصه‌های مختلف و متنوع فرهنگی و هنری و تطمیع برخی عناصر خائن به فرهنگ ناب ایرانی اسلامی این مرزوبوم، و بهره‌مندی از شبکه‌های اجتماعی، تلاش گسترده کرده و در آندلیسه کردن و ترویج فرهنگ برهنگی و اباحه‌گری و مبارزه با گوهر ناب عفاف و حجاب، به‌شدت در حال فعالیت و کار شبانه‌روزی هستند. انتظار است مجلس در قانون‌گذاری و نظارت، دولت در مدیریت دستگاه‌های فرهنگی و قوه قضائیه در اجرای قوانین مرتبط، جدیت و مراقبت نیکو داشته باشند تا خدای‌نکرده، جامعه اسلامی وبه تبع آن جهان اسلام با یک آندلس دیگر مواجه نگردد.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هفته عفاف و حجاب، باید گفت همه هفته‌ها و روزها و هر دقیقه و ثانیه، باید بزرگداشت عفاف و حجاب باشد. کالبد فرهنگی جامعه همواره نیازمند خون پاک و معطر عفاف و حجاب است. مولا و رهبر عزیزتر از جانمان فرمودند، «فرهنگ، مانند هوایی است که تنفس می‌کنیم» پس اگر این هوا مسموم و آلوده به بی‌عفتی و بی‌غیرتی شد، آن‌وقت عرصه بر همه آحاد جامعه، فارغ از زن و مرد، تنگ شده و تنفس فرهنگی جامعه و امنیت روانی آن، دچار اختلال خواهد شد.

جمعی از اساتید بسیجی حوزه، ضمن حمایت روزافزون از گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و محکومیت شدید عاملان و مزدوران داخلی و ایادی استکبار مروج بی‌عفتی و بی‌حیایی در سطح جامعه، اعلام می‌داریم که اکنون وضعیت عفاف و حجاب جامعه، زیبنده ایران اسلامی که وامدارِ خونِ خیلِ شهدایی است که در وصیت‌نامه‌هایشان، به اهمیت حجاب اشاره کرده‌اند، نبوده و علی‌رغم همه تلاش‌ها، باید تا نقطه‌ی مطلوب که فاصله‌ی زیادی است، تلاش‌ها مضاعف شده و ضمن نصب العین قراردادن فرمایشات رهبر فرزانه خود را مکلف جدی و قطعی به اجرای منویات معظم‌له و مراجع معظم تقلید بدانیم و با مسئولیت‌پذیری بیش‌ازپیش، امر مقدس ترویج حجاب و عفاف را مجدانه، دنبال کنیم. مجدداً، مصرانه مطالبه جدی و خستگی‌ناپذیر، از مسئولین امر داریم که نسبت به کوچک‌ترین اقدامِ جدی، مسامحه نکرده که هرگونه مسامحه در این امر، خسر الدنیا و الاآخره را، برایمان رقم خواهد زد.

کد مطلب 5256022

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    نظرات

    • حبیب رهنما IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
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      صد البته زیبنده نیست ولیکن آیا فیلمهایی که از فرزندان مقامات میانی خیر از مسیولین بالا منتشر و با زبان خود مطالبی توهین امیز را به مردم میگویند شایسته است ؟ایا پرونده های بیشمار فساد که توسط خودتان اعلام و رسانه ای میشود شایسته پرچم داران زهد است ؟آیا با بستن چشم و دست خود و تخطئه مردم مبرا میشویم؟
    • حبیب رهنما IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
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      اگر دختر خانمی در صندلی عقب روسری خود را بندازد البته که هنجار های این جکومت را به سخره میگیرد ولیکن پیاده کردن این دختر خانم بی تجربه توسط من که راننده و وظیفه ام رساندن مسافر صحیح و سالم به مقصد است فراموش شده و من با این کار بر بی قیدی خود بر امنیت جان و ناموس دخترکی بی تجربه مهر تایید زده ام.

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