وضعیت عفاف و حجاب در جامعه زیبنده ایران اسلامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر: جمعی از اساتید بسیجی حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای، ضمن حمایت روزافزون از گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و محکومیت شدید عاملان و مزدوران داخلی و ایادی استکبار مروج بی‌عفتی و بی‌حیایی در سطح جامعه، آورده‌اند: اعلام می‌داریم که اکنون وضعیت عفاف و حجاب جامعه تا نقطه‌ی مطلوب فاصله‌ی زیادی دارد.

متن بیانیه به این شرح است:

هو الرحمن

حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند: اهل العفاف اشراف الاشراف (میزان‌الحکمه: ج ۲۴ ص ۱۲۵)

حجاب، جز ضروریات دین و از مؤکدات آیات و روایات است و این فریضه موجب حفظ عزت و کرامت زنان و مردان و تشخّص و ارزش‌گذاری به مقام زن وصیانت از حریم و شخصیت انسانی اوست.

امروزه، در شرایطی که بدخواهان نظام اسلامی و استکبار جهانی، در قتل‌عام فرهنگی قصد دارند، این عزت و افتخار زن مسلمان را هتک کنند و با شبهه و تمسخر در تلاش‌اند این زینت بندگی را از آنان بگیرند و برای سوداگری رذیلانه و لذت‌جویی حیوانی از ریحانه آفرینش، مزورانه‌تر و خوفناک‌تر از رضاخان قلدر، در تلاش‌اند پوشش اسلامی - ایرانی را مخالف با آزادی زن معرفی کنند تا به هدف پست خود برسند، وظیفه‌ی اصلی به دوشِ همه مردان مؤمن و زنان مؤمن در جامعه اسلامی است تا این زینت و تاج بندگی را پاس بدارند. وقتی، شیادان و خناسان بر ترویج فحشاء و بی‌عفتی تلاش بی وقفه دارند، باید یکایک هم‌وطنان عزیز و مسئولان و نخبگان، مراقبت نمایند تا این سرمایه بی‌بدیل عفاف و غیرت، به تاراج نرود و این امر میسر نمی‌شود، مگر اینکه یک عزم همگانی، توسط قوای سه‌گانه و دستگاه‌های متولی و بخصوص حوزه‌های علمیه، به‌عنوان علمداران و رهبران تمدن و فرهنگ ناب اسلامی، صورت گیرد. حادثه ۲۱ تیر ۱۳۱۴ نمونه‌ای از حرکت سازماندهی شده دشمنانِ سفاک و ظالمی است که با عناوین جذاب و فریبنده از جمله کشف حجاب، به چیزی جز نابودیِ کیان خانواده و لگدمال شدن شخصیت و کرامت بانوان، نمی‌اندیشند.

امروز نیز دشمنان قسم‌خورده‌ی فرهنگ ایران اسلامی، کاملاً به‌صورت آشکار و میدانی وارد عمل شده و در غفلتِ محضِ برخی متولیان و مسئولین ذی‌ربط که گاهی بی‌برنامه، سطحی‌نگر، ناهماهنگ و مسئولیت‌ناپذیرند ووظایف ذاتی خود را بر گردنِ نهاد دیگری می‌اندازند وبا استفاده از عرصه‌های مختلف و متنوع فرهنگی و هنری و تطمیع برخی عناصر خائن به فرهنگ ناب ایرانی اسلامی این مرزوبوم، و بهره‌مندی از شبکه‌های اجتماعی، تلاش گسترده کرده و در آندلیسه کردن و ترویج فرهنگ برهنگی و اباحه‌گری و مبارزه با گوهر ناب عفاف و حجاب، به‌شدت در حال فعالیت و کار شبانه‌روزی هستند. انتظار است مجلس در قانون‌گذاری و نظارت، دولت در مدیریت دستگاه‌های فرهنگی و قوه قضائیه در اجرای قوانین مرتبط، جدیت و مراقبت نیکو داشته باشند تا خدای‌نکرده، جامعه اسلامی وبه تبع آن جهان اسلام با یک آندلس دیگر مواجه نگردد.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هفته عفاف و حجاب، باید گفت همه هفته‌ها و روزها و هر دقیقه و ثانیه، باید بزرگداشت عفاف و حجاب باشد. کالبد فرهنگی جامعه همواره نیازمند خون پاک و معطر عفاف و حجاب است. مولا و رهبر عزیزتر از جانمان فرمودند، «فرهنگ، مانند هوایی است که تنفس می‌کنیم» پس اگر این هوا مسموم و آلوده به بی‌عفتی و بی‌غیرتی شد، آن‌وقت عرصه بر همه آحاد جامعه، فارغ از زن و مرد، تنگ شده و تنفس فرهنگی جامعه و امنیت روانی آن، دچار اختلال خواهد شد.

جمعی از اساتید بسیجی حوزه، ضمن حمایت روزافزون از گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و محکومیت شدید عاملان و مزدوران داخلی و ایادی استکبار مروج بی‌عفتی و بی‌حیایی در سطح جامعه، اعلام می‌داریم که اکنون وضعیت عفاف و حجاب جامعه، زیبنده ایران اسلامی که وامدارِ خونِ خیلِ شهدایی است که در وصیت‌نامه‌هایشان، به اهمیت حجاب اشاره کرده‌اند، نبوده و علی‌رغم همه تلاش‌ها، باید تا نقطه‌ی مطلوب که فاصله‌ی زیادی است، تلاش‌ها مضاعف شده و ضمن نصب العین قراردادن فرمایشات رهبر فرزانه خود را مکلف جدی و قطعی به اجرای منویات معظم‌له و مراجع معظم تقلید بدانیم و با مسئولیت‌پذیری بیش‌ازپیش، امر مقدس ترویج حجاب و عفاف را مجدانه، دنبال کنیم. مجدداً، مصرانه مطالبه جدی و خستگی‌ناپذیر، از مسئولین امر داریم که نسبت به کوچک‌ترین اقدامِ جدی، مسامحه نکرده که هرگونه مسامحه در این امر، خسر الدنیا و الاآخره را، برایمان رقم خواهد زد.