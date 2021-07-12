واژگونی مینی بوس در محور قصرشیرین ۱۶ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مینی بوس حامل کارگران یک شرکت خصوصی، ساعت هفت صبح امروز دوشنبه ۲۱ تیر ماه در محور قصرشیرین به خسروی واژگون شد و در اثر این حادثه ۱۶ نفر مصدوم شدند.

تا کنون موردی از فوت در اثر این حادثه گزارش نشده و تمام مصدومان برای درمان به بیمارستان قصرشیرین انتقال داده شدند.

در همین خصوص مرادعلی تاتار فرماندار قصر شیرین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران شرکت بیستون پارس وابسته به بنیاد مستضعفان در جاده خسروی- قصرشیرین واژگون شد.

وی با بیان اینکه این حادثه فوتی نداشته و منجر به مصدوم شدن ۱۶ نفر از کارگران شرکت بیستون پارس شد، افزود: تمامی ۱۶ نفر به بیمارستان حضرت ابوالفضل شهرستان قصرشیرین منتقل شدند.

فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: ۱۴ نفر از مصدومان حادثه واژگونی مینی بوس در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) این شهرستان مداوا شده اما ۲ نفر از آن‌ها که از ناحیه دست و پا شکستگی داشتند، برای ادامه روند درمان به کرمانشاه منتقل شدند.

تاتار علت حادثه واژگونی مینی‌بوس در محور قصرشیرین- خسروی را سهل‌انگاری راننده دانست و تصریح کرد: مسیر مذکور چهار باند داشته و هیچ‌گونه مشکلی ندارد، استانداردهای کامل برای تردد در این جاده رعایت شده است.

وی افزود: منطقه‌ای که بنیاد مستضعفان در شهرستان قصرشیرین در حال فعالیت است، بیش از ۴ هزار هکتار بوده که در این زمین‌ها احداث باغ‌های مثمر پیگیری می‌شود.

به گفته تاتار بیش از ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم توسط بنیاد مستضعفان برای احداث باغ‌های مثمر در چهار هزار هکتار زمین مشغول به کار شدند.