به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رفیعی صبح دو شنبه در ستاد شئون فرهنگی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، با اشاره به مناسبت‌های پیش رو، اظهار کرد: باید برای برگزاری مراسمی همچون روز عرفه، عید قربان، عید غدیر و محرم برنامه ریزی دقیقی انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به مصوبات ستاد کرونا استان، گفت: تاکنون بنا شده با توجه به رنگ بندی شهرها، محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم مذهبی اعمال شود اما بناست مصوبات ستاد شئون نیز به اطلاع ستاد کرونا برسد.

وی افزود: پس از ورود رهبر انقلاب برای برگزاری مراسم مذهبی، مراسم رونق بیشتری گرفت لذا ضمن حفظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی، باید به سلامت روح نیز توجه داشت و هیچکدام را فدای دیگری نکنیم.

حجت الاسلام رفیعی تصریح کرد: در شهرهای قرمز طبق مصوبات پیشین برگزاری مراسم در فضای باز و با محدودیت زمانی انجام خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه بخشی از مراسم مذهبی محدود شده لذا عده‌ای از مردم در مراسم حضور ندارند، گفت: باید ظهور و بروز اجتماعی برنامه‌ها بیشتر شود که در این راستا می‌توان با برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و ایجاد المان‌های مختلف، سطح شهر را متناسب با مراسم آماده کرد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مد نظر برپایی غرفه فروش پرچم‌های حسینی توسط هیئات مذهبی، پیش از آغاز محرم است؛ این برنامه می‌تواند علاوه بر تبلیغ محرم، مردم را نیز با تبلیغ منش حسینی همراه کند.

حجت الاسلام رفیعی در انتها گفت: هر مسجدی که خواست نماز عید قربان را برگزار کند می‌تواند در فضای باز آن را برقرار کند.