مدیری حضوری متفاوت در "دایره زنگی" دارد

سیدجمال ساداتیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: "پروژه سینمایی "دایره زنگی" نخستین تجربه همکاری مدیری و هدیه تهرانی با یکدیگر است و این دو بازیگر ایفاگر متفاوت ترین نقش های خود در نخستین تجربه سینمایی پریسا بخت آور خواهند بود."

وی در ادامه افزود: "کنار هم قرار دادن دو بازیگر مثل مدیری و تهرانی در وهله اول آسان نیست، اما نقش آنها به گونه ای است که موجب می شود این همکاری نتیجه ای بسیار دلچسب برای گروه به ارمغان بیاورد. گلشیفته فراهانی هم از گزینه های مورد نظر ما برای حضور در "دایره زنگی" بود که به دلیل مسافرت خارج کشور این همکاری امکانپذیر نخواهد بود."

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "دایره زنگی" در پایان از حسین جعفریان به عنوان مدیر فیلمبرداری این فیلم نام برد که بر اساس فیلمنامه ای از اصغر فرهادی تولید می شود. بخت‌آور پیش از حضور در عرصه سینما مجموعه های تلویزیونی "یادداشت های کودکی"، "پشت کنکوری ها" و "من یک مستاجرم" را ساخته است.