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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۱۹

امام جمعه اردستان:

ازدواج موفق از سخت‌گیری‌های بی‌مورد و تجمل‌گرایی به دور است

ازدواج موفق از سخت‌گیری‌های بی‌مورد و تجمل‌گرایی به دور است

اردستان-امام جمعه اردستان گفت: ازدواجی موفق خواهد بود که از سخت‌گیری‌های بی‌مورد و تجمل‌گرایی به دور باشد و این طریقی است که اغلب خانواده‌های ما آن را گم کرده‌اند.

حجت الاسلام حسن دهشیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک حلول ماه شریف ذی الحجه و سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه، اظهار داشت: ازدواج باید به دور از سخت‌گیری‌های بی‌مورد و تجمل‌گرایی و طرفین باید پس از شروع زندگی مشترک نیز همانند دوران نامزدی و عقد، طریق مدارا با یکدیگر را برای یک زندگی موفق در پیش بگیرند.

وی با بیان اینکه در ازدواج رضایت کامل دختر و پسر ضروری است، خاطرنشان کرد: رابطه دختر و پسر پس از ازدواج باید همراه با صفا و صمیمیت، پاکی و درستی، مهر و محبت و دوستی و عشق باشد.

امام جمعه اردستان تاکید کرد: اگر هر یک از زن و شوهر وظیفه خود را در خانه و خانواده تشخیص دهند، به درستی به آن عمل کنند و با رأفت و بخشش با یکدیگر برخورد کنند، در زندگی به مشکلی برخورد نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: زن و شوهر باید با همراهی و همفکری یکدیگر به تربیت فرزندانی پاک و صالح بپردازند تا سعادت دنیا و آخرت خود را هم به این وسیله تأمین و تضمین نمایند.

امام جمعه اردستان با بیان اینکه دختر و پسر باید رازدار و عیب پوش یکدیگر باشند، گفت: زوجین باید هنگام پیشامد اختلاف با مراجعه به نزدیکان دو طرف آن را حل و فصل کنند، شیوه زندگی ائمه را در پیش بگیرند و به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنند تا خیر دنیا و ذخیره نیکی برای آخرت را در زندگی خود شاهد باشند.

کد مطلب 5256066

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