تولید آبزیان در آذربایجان غربی یک هزار تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، آیت ... فخری صبح امروز در جلسه کارگروه آب و خاک و منابع طبیعی تکاب اظهار کرد: با تکمیل تاسیسات زیر بنایی مجتمع های پرورش ماهی پیرانشهر و سردشت، اجرای طرح محوری افزایش تولید ماهی در واحد سطح و برنامه های ترویجی و آموزشی، تولید ماهی و میگو در آذربایجان غربی به هشت هزار تن خواهد رسید.

وی افزود: با اجرای طرح های جدید شیلات در سال جاری برای 200 نفر شغل ایجاد می شود و تعداد شاغلان بخش شیلات استان به دو هزار و 600 نفر خواهد رسید.

فخری خاطرنشان کرد: امسال با صادرات 240 تن شاه میگوی دریاچه سد ارس به خارج از کشور 168 هزار دلار ارز عائد کشور شده است.

مدیر کل شیلات آذربایجان غربی همچنین عنوان کرد: امسال بیش از هفت میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های شیلات در استان اختصاص یافته است.

آذربایجان غربی در حال حاضر رتبه اول تولید ماهیان آبزی کشور در بین استان های غیر ساحلی را داراست.