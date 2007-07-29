دادگاه روزنامه خبر ورزشی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه، اتهام غلامحسین واحدی، "نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی"، موضوع شکایت های محمد دادکان، صادق درودگر و مدعی العموم عنوان شد و سپس مدیر مسئول روزنامه خبر ورزشی در جایگاه قرار گرفت و مطالبی را در دفاع از خود عنوان کرد.

در پایان این جلسه آخرین دفاع از واحدی اخذ و قاضی دادگاه ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد.

قرار است دادگاه ظرف مهلت قانونی رأی خود را در خصوص این پرونده صادر کند.

پس از پایان جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه خبر ورزشی، هیئت منصفه مطبوعات وارد شور شد تا نظر مشورتی خود را در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت مدیر مسئول این روزنامه اعلام کند.